نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص والعام في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية من الأمور التي تهم قطاع كبير من الموظفين سواء كان المواطنين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يحق للموظف في أي جهة حكومية أو خاصة الحصول على مكافأة مالية بعد انتهاء فترة تعاقده في العمل وفي حالة بلوغه سن التقاعد، وفي ضوء حرص المملكة على حفظ وضمان حقوق العامل في ظل نظام العمل الحديث بالمملكة، وتعد مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية التي نصت عليه نظام التقاعد الجديد المتبع في السعودية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوي كافة التفاصيل حول كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة المدنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة والحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، كما نستعرض عليكم مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف

حددت مواد نظام العمل الرسمي في السعودية طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للمقيم والموظف بالمملكة، حيث نصت هذه المواد على قواعد تنظيم العمل في مؤسسات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص في السعودية، ويتم من خلالها ضمان حفظ حقوق الموظفين والعمال وتحديد واجباتهم وتحديد ساعات العمل المقررة عليهم وتنظيم أجور الموظفين وتحديد واجبات صاحب العمل، ويمكن للمواطن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمؤسسة التقاعد، أما فيما يختص بحساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية فأنه تم عرضه في الفصل الرابع من الباب الخامس في مواد نظام العمل، حيث يحتوي الفصل الرابع على أساسيات مكافأة نهاية الخدمة التي من خلالها يتم صرف المكافأة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي

نصت مواد قانون العمل على حق الموظف الحكومي في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ويمكن للموظف استخدام حاسبة المعاش التقاعدي من خلال موقع مؤسسة التقاعد الإلكتروني لمعرفة قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه بعد التقاعد، ويتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين من خلال إضافة قيمة أجر نصف راتبه الشهري عن كل سنة من سنواته الخمسة الأولي في العمل إلى جانب إضافتها إلى أجر راتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للموظف في العمل، ويحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل في حال انتهت خدمة الموظف في حال عدم تقديمه الاستقالة، وفي فيما يلي طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي:

يحصل الموظف الحكومي على 1/3 المكافأة المذكورة في حال استمرت مدة خدمته لفترة زمنية تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات. يستحق الموظف الحصول على 2/3 المكافأة إذا استمرت مدة عمل الموظف إلى عشر سنوات. يحصل الموظف على كامل مكافأة نهاية الخدمة في حال استمرت خدمته في العمل لأكثر من عشر سنوات.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

أعطي قانون العمل الجديد في السعودية الحق لموظفي القطاع الخاص في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام والخاص، أما حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف في القطاع الخاص يتم من خلال حساب نصف أجر الشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولي للموظف مضافا إليه أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات العمل التالية للموظف، ويتم تحديد هذه الأجور بناء على حساب آخر راتب شهري حصل عليه الموظف، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص على النحو التالي :

يستحق موظف القطاع الخاص ثلث المكافأة التي تم ذكرها إذا تراوحت فترة خدمته من سنتين إلى خمس سنوات في العمل. يستحق الموظف ثلثي قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حال قضي فترة خدمته ما بين خمس إلى عشر سنوات. أما يحصل الموظف على المكافأة المذكورة كاملة في حال زادت فترة خدمته في عمله عن عشر سنوات.

ويجب التنويه إلى أن يحصل الموظف على كامل مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء خدمته بشكل طبيعي، أما في حالة تقديم الموظف الاستقالة يتم احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بناء على الفترة التي قضاها الموظف في جهة العمل.

برنامج حساب مكافأة نهاية الخدمة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية برنامج حاسبة راتب التقاعد لكي يتمكن من خلالها الموظف حساب المعاش الذي سوف يحصل عليه بعد بلوغه سن المعاش أو في حال إنهاء فترة خدمته، كما أتاحت الوزارة حاسبة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف ويمكن الاستعانة ببرنامج حساب مكافأة نهاية الخدمة من خلال الموقع الرسمي للوزارة وفيما يلي خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية:

الدخول إلى رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيًا. في هذه الخطوة يجب يحدد نوع العقد سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. اذكر سبب انتهاء العلاقة العمالية. قم بتحديد الراتب الذي تحصل عليه. اذكر مدة سنوات الخدمة في العمل. إدخال عدد الشهور / الأيام ولكن هذه الخطوة “أختيارية”. أنقر على علامة المساواة من أسفل الصفحة.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يقوم الموقع بحساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي سوف يحصل عليه الموظف، حيث تعتبر مكافأة نهاية الخدمة في السعودية من الحقوق التي أوجدها المشرع السعودي للعامل على صاحب العمل، حيث ينبغي على صاحب العمل دفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء فترة عقد العمل، ويستحق العامل هذه المكافأة سواء كان نوع عقد العمل محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

نقدم لكم مثال على حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة لموظف قضي فترة عشرون عاما في خدمته، حيث وصل راتبه الشهري إلى مبلغ 20000 ريال سعودي، ويتم حساب مكافأة نهاية الخدمة له على النحو التالي

الخطوة الأولي: نقوم بحساب نصف أجره الشهري خلال أول خمس سنين من خدمته على الشكل التالي

(20000/2) * 5= 50000 ريال سعودي.

الخطوة الثانية: نقوم بحساب عدد السنوات المتبقية له في الخدمة 20-5= 15

الخطوة الثالثة: نقوم بحساب أجره كاملا خلال كل سنة من السنوات التي تلي الخمس سنوات الأولي على النحو التالي:

20000 * 15= 300000 ريال سعودي

الخطوة الأخيرة: نقوم بإضافة ناتج الخطوة الأولي والخطوة الثالثة لنحصل على قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف على الشكل التالي:

50000+300000 =3500000 ريال سعودي

حالات عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة

حدد قانون العمل السعودي موانع استحقاق المكافأة للموظف السعودي، ونستعرض فيما يلي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عبر النقاط التالية:

عند ارتكاب الموظف أي عمل مخل بالأمانة والشرف أو إتباع العامل لسلوك غير أخلاقي سئ. عند اعتداء العامل على أحد مسئوليه أو على صاحب العمل أثناء خدمته. حصول العامل على رشاوي أو تزويره للأوراق أو المستندات في عمله. في حال غياب الموظف عن العمل لمدة 20 يوم متتالي بدون تقديم سبب واضح للغياب أو الانقطاع. عند عدم ألتزام الموظف بالأعمال المكلف بها والالتزامات التي عليه القيام بها حسب عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل. عندما يقوم الموظف باستغلال وظيفته في تحقيق مكاسب له عن طرق غير قانونية وغير شرعية. عندما يقوم العامل بإفشاء أحد أسرار العمل. تعمد العامل في إحداث خسارة لمكان العمل. يمنع الموظف من استحقاق المكافأة في حال تقديم الاستقالة مثل أن يتم عامين من تاريخ تعيينه في العمل.

حقوق الموظف في نهاية الخدمة

حدد المشرع السعودي أحكام حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في المملكة، ويمكن عرض هذه الأحكام في النقاط التالية:

حساب قيمة المكافأة يكون على أساس آخر راتب شهري حصل عليه الموظف من عمله. يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء العقد أو في حالة تركه للعمل نتيجة ظروف طرأت عليه خارجة عن إرادته. ينبغي على صاحب العمل سداد كافة مستحقات العامل المالية خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصي من تاريخ إنهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي والقطاع الخاص في السعودية وحقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل وكل التفاصيل حول برنامج حساب نهاية الخدمة، وفي حال واجهتكم مشكلة في الحساب اليدوي يمكنكم الدخول مباشرة إلى موقع حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وإدخال بيانات الراتب وعدد سنوات الخدمة، وسوف تحصل على قيمة مكافأة نهاية الخدمة بشكل فوري وسريع.