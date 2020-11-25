نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربي المخلص تسجيل الدخول lms.msc.edu.sa على نظام إدارة التعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المربي المخلص هى منصة تعليمية lms تم إعدادها من قبل شركة المدارس المتقدمة، والمعتمدة من نظام إدارة التعلم LMS وقد عملت مجموعة المربي المخلص على إطلاقها الكثير من المشروعات المختلفة والبرامج التي تهدف الى تأهيل الطلاب في السعودية نحو تحصيل دروسهم خلال تلك الفترة من الإجراءات الاحترازية، حيث يمكن تسجيل دخول المربي المخلص الكترونياً من خلال الإنترنت وذلك للطلاب وأولياء الأمور، ويستطيع الطلاب حل الواجبات والتعرف على الدروس اليومية التي تطلقها منصة المربي المخلص من خلال مجموعة من النوافذ المختلفة، ومنها حل الواجبات والاختبارات والدروس اليومية وتسجيل الحضور والغياب من خلال منصة المربي المخلص lms الإلكترونية.

لإتمام عملية تسجيل الدخول المربي المخلص سوف مرفق لكم كل الخطوات المتعلقة به، فهذا البرنامج يُعتبر من البرامج التي تتبع المدارس المتقدمة، وهي جملة من المدارس الأهلية، فقد حصلت على ثقة هائلة من المواطنين والوافدين بالسعودية، فقد تسبب هذا في إنشاء فروع عديدة لها في محافظات متنوعة بالسعودية، في وقت وجيز منذ إنشائها، وقد قامت الشركة بإطلاق مبادرات تعليمية عديدة حتى يتم الارتقاء بالمسيرة التعليمية.

المربي المخلص

إن المنصة التي تُظهر بمنصة المربي المخلص تكون من بين المنصات التعليمية بالسعودية، وتم إطلاقها بواسطة الشركة الخاصة بالمدارس المتقدمة، وهي تقوم بمنح المعلم الطرق التي سوف يحتاجها حتى يتم التيسير عليه في عمله كمربي للطلبة والطالبات، إذ أن المعلم يقضي الطلاب وقت كثير، يتجاوز الوقت الذي يقضوه بمنازلهم، وبالتالي فهو قادر أن يتعرف على القدرات والمهارات وكذلك الهوايات والطاقات التي يقوم بامتلاكها كل طالب، ويقوم بمساعدته على أن يُنمي هذه المواهب ويستفيد من هذه الطاقات حتى يقوم بخدمة الوطن، كما أن الهدف الأساسي للمشروع الذي هو بعنوان “المعلم المربي المخلص” هو تعزيز العلاقة بين كلًا من أولياء الأمور و كذلك المعلمين وجعلها قوية حتى يقوم الوالدين بمتابعة مستوى أبنائهم في التعليم بدون جهد، وحتى يتم متابعة كلًا من المعلم والطالب من جانب آخر، بصورة تُعزز ثقة الطالب وحبه بالدراسة، وكذلك يكون الهدف في النهاية هو تخريج أجيال تخدم الوطن وكذلك أجيالًا يرتقي بهم.

المدارس المتقدمة المربي المخلص

تعتبر الشركة الخاصة بالمدارس المتقدمة من الشركات الكبرى التي تمنح العديد من الخدمات التعليمية بالسعودية، كما أنها قد أُنشئت في سنة 1436 هجريًا، وتشتمل على مدارس مختلفة مجانية على أنظمة تعليمية متنوعة، وهي:

المسار الأهلي.

تحفيظ القرآن الكريم.

المسار العالمي.

التعلم الذكي، وغيرها من الأنظمة التعليمية التي تمنحها هذه المدارس.

تسجيل دخول المربي المخلص

يمكنك الآن تسجيل دخول بوابة المربي المخلص الكترونياً وذلك من خلال الخطوات التالية الموضحة.

الدخول على رابط المربي المخلص https://www.lms.msc.edu.sa ومتابعة الخطوات.

كتابة اسم المستخدم في نافذة إدارة التعلم LMS وكلمة السر.

تسجيل دخول منصة المربي المخلص ومتابعة النوافذ والأيقونات الخاصة بالطلاب.

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة يتم تسجيل دخولك الى المنصة الافتراضية لمتابعة شرح الدروس وحل الواجبات والاختبارات.

الدخول على المربي المخلص

تستطيع أن تدخل لمنصة المربي المخلص بواسطة الخطوات الآتية عن طريق الموقع على الإنترنت، فلكي تُسجل دخولك ينبغي أولًا أن تقم بالسير على كافة النقاط الآتية:

انتقل إلى الشركة الخاصة بالمدارس التقدمية من هنا: http://msc.edu.sa/ والمتابعة

اذهب إلى الايقونة LMS الخاصة بنظام إدارة الدراسة، وادخل عليها.

املأ البيانات التي هي متمثلة في البريد أو اسم المستخدم، والرمز السري.

عند أيقونة “تسجيل الدخول”، ادخل عليها، وهكذا تكون قد أتممت عملية التسجيل في منصة المربي المخلص بسهولة.

طريقة حل واجبات المربي المخلص

بعد تسجيل دخول المربي المخلص من الخطوات الموضحة بالأعلى، يرجى التأكد من بيان اسم الطالب في النافذة العلوية للمنصة، وبالتالي يمكنكم اتباع الخطوات الآتية والتي يمكنكم من خلالها التعرف على طريقة حل الواجبات والاختبارات المتاحة على المنصة.

اختيار أيقونة الاختبارات والواجبات من القائمة اليمني أو الأيقونة في منتصف المنصة.

سوف تظهر قائمة بكافة الواجبات المتاحة والتي يلزم على الطالب حلها.

وفي حالة ظهور كلمة (متاح) أمام الواجب فهذا يعني أن هذا الاختبار في موعده الرسمي ولم تنتهي مهلة الواجب.

الدخول على الواجب.

الاستماع الى الفيديو على المنصة والذي يوضح للطالب كيفية التعامل مع الواجب.

البدء في حل الواجب وقد يكون الواجب على صورة اسئلة اختيار من متعدد أو تصحيح الخطأ أو اكل الجمل وغيرها.

ثم الانتهاء والحفظ.

وتوضح الصور التالية خطوات الوصول الى الواجبات من خلال موقع المربي المخلص بالتفصيل.