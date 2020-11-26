غرامات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالسعودية

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عمر شويل - جدة غرامات مالية لمن يخالفون الإجراءات الاحترازية، أوضح مركز التواصل الحكومي بالسعودية من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، الاحترازات الوقائية الجديدة لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا بأن من يخالف تلك القواعد والقوانين سيعرض نفسه لغرامة مالية يقوم بدفعها للحكومة السعودية، ونصحوا بأهمية الالتزام بتلك القواعد حتى يتم تقليل فرص الإصابة بالعدوى بين المواطنين بالسعودية.

الإجراءات الوقائية السعودية للوقاية من فيروس كورونا

قامت وزارة الصحة بالإعلان بضرورة الالتزام ببعض القواعد الهامة لتقليل فرص انتشار العدوى بين المواطنين وألزمت الحكومة السعودية المواطنين بالالتزام بها، ومن يخالفها يعرض نفسه لدفع الغرامة المالية وهي:

عدم الذهاب للمناطق المزدحمة والتجمعات بين الأعداد الكبيرة. يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل فرد وفرد. الامتناع عن التلامس والمصافحة واستخدام الأدوات الشخصية للغير. المواظبة على غسل الأيدي بشكل جيد بالصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية. الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل لأي مكان حتى لو كان قريبًا. تجنب الذهاب للأماكن المغلقة الغير جيدة التهوية.

الاحترازات الوقائية الجديدة

الغرامة المالية المستحقة لمن يخالف الإجراءات الاحترازية

وقام حساب مركز التواصل الحكومي للعمل بالسعودية بتوضيح مقدار الغرامة المالية المستحقة للأشخاص الذين يخالفون الإجراءات الوقائية التي قامت الحكومة بوضعها وشددت على الالتزام بها وهي:

لمن يتجاوز العدد المسموح به داخل أو خارج محله التجاري يدفع غرامة 5000 ريال سعودي. عدم ارتداء الكمامة والتواجد في التجمعات غرامته 1000 ريال سعودي. دفع مبلغ 10000 ريال سعودي عند تواجد أكثر من 50 شخص في تجمع عائلي بمكان واحد. ومبلغ 15000 ريال سعودي عند تخطي عدد 50 فرد في التجمعات الغير عائلية بنفس المكان. تغريم الأماكن العامة مبلغ 10000 ريال سعودي في حالة عدم توفر المطهرات والمعقمات للأيدي وعدم قياس درجة الحرارة للموجودين. وغرامة 50000 ريال سعودي في حالة تواجد أكثر من 5 أفراد للعمل بمكان واحد في نفس التوقيت.