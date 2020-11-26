نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تجديد رخصه القيادة في المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامه تجديد رخصه القيادة في المملكة 1442 أعلنت وزاره الداخلية بالمملكة السعودية أنها قامت بفرض غرامات تجديد رخصه قيادة في المملكة وهي من ضمن العقوبات القانونية التي يتم تنفيذها عند عدم التجديد في الموعد المحدد لها، لهذا ينبغي على جميع أصحاب الرخص تجديد الرخصة في موعدها، والتأكد من صلاحية السائق للقيادة عن طريقه عمل الفحص الطبي حتى يتمكن من تجديد الرخصة ويتجنب غرامة تجديد رخصه قيادة في المملكة 1442.

غرامة تأخير تجديد رخصه القيادة في المملكة

حذرت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية أنه ينبغي على أصحاب السيارات والذين لديهم مهنة السياقة داخل المملكة أن يلتزم بتجديد الرخصة في موعدها لتجنب غرامة تجديد رخصه القيادة في المملكة. وأكدت أنه يجب تجديد الرخصة خلال 60 يوما بعد انتهاء الصلاحية

بينما أكدت الحكومة أنه سوف يتم فرض غرامة مالية عند تجديد الرخصة تصل إلى 100 ريال سعودي عن كل عام تم التأخير فيه، أما في حالة قيادة السيارة بدون رخصة منتهية يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 350 ريال سعودي عن كل عام.

رسوم تجديد رخصه القيادة في المملكة

قامت المديرية العامة بإدارة المرور بالمملكة السعودية بتحديد غرامة تأخير تجديد رخصه القيادة في المملكة قامت بتوضيح الرسوم الخاصة لتجديد رخصه القيادة، وأكدت أنه يجب عدم تعدي 180 يوم من موعد انتهاءها لتجنب دفع الغرامة المالية، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الرسوم الخاصة ب تجديد رخصه القيادة وهي كالآتي:

يتم تجديد الرخصة لمده سنه واحدة تصل إلى 40 ريال سعودي، أما في حال تجديد الرخصة لمدة سنتين 80 ريال سعودي.

بينما الرسوم المحددة لتجديد الرخصة لمدة خمس أعوام تصل إلى 200 ريال سعودي، أما بالنسبة لتجديد الرخصة لمدة عشر سنوات تصل إلى 400 ريال سعودي.