نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة 1442 لاستحقاق قرض الأسرة بقيمة 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حالياً عن الشروط والإجراءات الخاصة للحصول على قرض الأسرة والذي يمنحه البنك للأسرة السعودية محدودة الدخل وذلك بهدف مساعدتها على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها المتزايدة يوماً بعد يوم، كما يقدم بنك التسليف والادخار أنواعاً أخرى من القروض بخلاف قرض الأسرة تحت مسمي التمويل الاجتماعي، مثل قرض الزواج ، قرض ترميم العقار، وغيرها من القروض الأخرى التي يمنحها بنك التسليف والادخار السعودي لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة، وسوف نستعرض في تلك المقالة الشروط والإجراءات الخاصة لحصول الأسرة السعودية على قرض الأسرة والذي تصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي وفقاً لما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على قرض الأسرة 1442 من بنك التنمية الاجتماعية:-

حددت لائحة بنك التسليف والادخار السعودي “بنك التنمية الاجتماعية” مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في الحصول على قرض الأسرة ” عبارة عن تمويل خصصه البنك لرب الأسرة أو عائلها لكي يستطيع تلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي” والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-

1- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 عام والكفيل 55 عام.

2- نصيب الفرد من دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 2000 ريال.

3- يتم احتساب نصيب الفرد من خلال قسمة الدخل الشهري لرب العائلة على عدد أفراد العائلة.

4- يتم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة طالما لم يكن موظفاً أو متزوجاً وعمره لم يتجاوز 24 عاماً.

5- يتم احتساب البنت ضمن عدد أفراد الأسرة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

6- يمكن للمرأة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفل أو أكثر طلب الحصول على قرض الأسرة دون النظر للعمر.

شروط حصول الأفراد كبار السن على قرض الأسرة:-

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط لحصول الأفراد السعوديين من فئة كبار السن على قرض الأسرة وهذه الشروط كما يلي:-

1- إذا كان عمر المتقدم للقرض تجاوز الـ 55 عاماً:-

يخير ما بين أن يتم تخفيض قيمة قرض الأسرة وذلك وفق المدة الزمنية المتبقية له حتى وصول عمر 60 سنه وذلك من خلال المعادلة التالية :- (القسط الشهري * عدد الأشهر المتبقية لوصول عمر 60 سنة).

يشترط ألا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى أو أن يتم إقراضه بمبلغ 60 ألف ريال وفقاً أهليته على أن يقوم بإحضار كفيل من جهة حكومية عمره لا يزيد عن الـ 55 عاما.

2- إذا كان عمره أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة:-

فإن أقصى حد للقرض يمكن أن يحصل عليه هو 30 ألف ريال، وفي حالة ما إذا كان عمره أكبر من 65 عاما وأقل من 70 عاماً فإن الحد الأعلى للقرض الذي يمكن أن يحصل عليه هو 18 ألف ريال على أن يقوم بإحضار كفيل ضامن له يعمل بجهة حكومية عمره لا يزيد عن 55 سنة.