نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات بوابة حياك لفواتير الماء 1442 وطريقة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة حياك لفواتير الماء هي أحد الخدمات الإلكترونية التي تم تصميمها لتسهيل حصول المستفيد على المعلومات والخدمات التي يحتاجها عن فاتورة المياه، وتوفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار الطفرة التكنولوجية للخدمات الإلكترونية في المملكة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها البوابة ما بين خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه، أو طلب توصيل المياه لأحد المناطق، أو تقديم طلب إصلاح تلفيات بأنابيب الماء وغيرها من الخدمات التي تخدم قطاع كبير من المملكة، وفي موضوعنا اليوم سوف نناقش معا أهم خدمات بوابة حياك لفواتير الماء، مثل طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه وموعد سداد فاتورة الماء تجنبا لتراكمها وطريقة تقديم شكوى والاعتراض على فاتورة المياه

خدمات بوابة حياك لفواتير الماء

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر بوابة حياك لفواتير الماء مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحيوية، وذلك لتسهيل التعاملات الحكومية الخاصة بالوزارة بالنسبة للمواطن والمقيم، وتضمنت الخدمات التي توفرها بوابة حياك المعاملات الإلكترونية التالية:

يستطيع المستفيد الاستعلام عن فاتورة المياه وموعد سدادها، وكذلك معرفة أسعار وحدات الاستهلاك الشهري للماء.

توفر البوابة خدمة إرسال قيمة الفاتورة في رسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بالمستفيد التي قام بالتسجيل به.

يستطيع المستفيد التحقق من مخالفات العداد واستهلاك المياه عبر البوابة إن وُجدت.

يمكن تقديم شكوى أو طلب اعتراض على الفاتورة عبر بوابة حياك.

يمكن للمستفيد طلب خدمة توصيل المياه، وكذلك طلب خدمات إصلاح أي تلفيات بأنابيب المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك برقم الهوية

يستطيع العميل الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك لفواتير الماء من خلال ثلاثة طرق، حيث يمكنه معرفة الفاتورة بإدخال رقم الهوية أو رقم العداد أو رقم الحساب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة حياك لفاتورة الماء، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه. من الصفحة الرئيسية يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة خدمات الفواتير، ثم يقوم بإدخال البيانات اللازمة لتنفيذ الخدمة. يقوم المستفيد في الخطوة الأخيرة بالضغط على أيقونة عرض الفاتورة حتى تظهر القيمة المستحقة لفاتورة المياه.

طريقة تقديم طلب الشكوى والاعتراض على فاتورة المياه

يستطيع المستفيد أيضا تقديم شكوى أو طلب اعتراض على الفاتورة عبر بوابة حياك لفاتورة الماء، حيث توفر البوابة خدمة صوت المواطن لتقديم الشكاوى والاعتراضات، ويمكن تقديم الاعتراض على فاتورة المياه عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة حياك لفاتورة الماء، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه. يقوم المستفيد بالضغط على خدمة صوت المواطن، ثم إدخال رقم العداد والبيانات المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. سوف يستلم المستفيد إشعار باستلام الشكوى مع رقم الطلب، ثم يتم الرد على طلب الاعتراض عبر الجوال المسجل لدى البوابة.

نرجو في نهاية موضوعنا أن نكون قد أوضحنا كافة المعلومات الخاصة بوابة حياك الإلكترونية، بعد أن ناقشنا معاً أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة، وتعرفنا سوياً على طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه، وكيفية معرفة موعد سداد فاتورة الماء تجنبا لتراكمها، وطريقة تقديم شكوى والاعتراض على فاتورة المياه عبر بوابة حياك لفواتير الماء.