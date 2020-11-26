نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلي للمواطنين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلي، والذي يعتبر من اهم البنوك المميزة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات مصرفيه هامه، ومن بين هذه الخدمات قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلي، ويشمل هذا التمويل المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ونجد دائما أن عدد كبير من الأفراد داخل الأراضي السعودية يبحثون عن القروض المميزة وخصوصا تمويل بدون تحويل راتب، ولهذا جاء البنك الاهلى السعودي لتقديم هذه الخدمة الهامة، تمويل بنك الاهلي بدون تحويل راتب احد اهم القروض التي تمنح باجرائات بسيطه غير معقده مما يساعد على سهولة الحصول على هذا التمويل، ومن المميزات الهامة أيضا في هذا التمويل أن فترة السداد تكون بمده كبيره، وهذه أيضا ميزه تساعد المقترض على سهوله السداد.

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلي

يتميز قرض من البنك الاهلي بدون تحويل راتب بسهولة شروط الحصول عليه وسوف نتعرف على هذه الشروط من خلال السطور القادمة، وأيضا هناك ميزه هامه جدا من البنك الاهلى وهو موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، ودائما ما يسعى البنك إلى تقديم افضل البرامج التمويلية لكل عملائه من المواطنين والمقيمين، ويأتي البنك أيضا من أوائل البنوك السعودي التي قدمت خدمة تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى، وسوف نتعرف أيضا على خطوات التقديم على قروض البنك الاهلى السعودي لتسهيل الأمر على كل الأشخاص.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي

لابد أن يكون العميل أن يكون موظفا في القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

أن يكون العميل يعمل في احد الشركات التي تقوم بتحويل الراتب.

العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، وللعميل الأجنبي عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

خطوات التقديم على تمويل من البنك الاهلى

تعتبر الاجرائات التي تتم من اجل الحصول على تمويل شخصي من البنك الاهلى سهله للغايه، بل وان الأوراق التي يتم تقديمها للحصول على القرض بسيطه، واليكم طريقة التقديم.

أولا عليك ملئ نموذج تقديم الطلب من رابط البنك الاهلى. العميل يجب أن يكون من العاملين في القطاعات الحكومية و الخاصة. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 3.000 ريال للسعوديين، والمقيمين لا يقل عن 4.000 ريال. فترة العمل في الشركة لا تقل عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمين. ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 وقت سداد آخر قسط من القرض.

البنك الاهلى السعودي دائما ما يسعى البنك الاهلى التجاري السعودي إلى تطوير خدماته المصرفية لتواكب البنوك العالمية، مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات الخاصة للحصول على تمويل شخصي فورى، وأيضا الحصول بكل سهوله على اهم خدمات البنك وهى تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى.