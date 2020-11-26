عروض بنده ماركت الأسبوعية تخفيضات إلكترونيات بنده وسلع استهلاكية

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عمر شويل - جدة عروض بنده ماركت الأسبوعية تشهد تخفيضات وخصومات على المنتجات الغذائية، الأساسية التي تتناسب مع الكبير والصغير في الأسرة، فيمكن من خلال عروض هايبر بنده الكترونيات شراء أيضًا أحدث الجوالات، وأحدث الشاشات الذكية، كما أن عروض هايبر بنده الرياض بها خصومات على الآلات الكهربائية لسيدة المنزل العصرية، وسوف نطلق لكم اليوم عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية التي جمعت خصومات كبيرة.

عروض بنده ماركت الأسبوعية

خصومات مميزة هذا الأسبوع من هايبر بنده فيمكن الحصول على زيت دوار الشمس، النباتي بحجم لتر واللتر والنصف، بسعر يصل إلى 8.95 ريال سعودي، كما أن هناك بطاطس لامب وستون للقلي، يمكن الحصول عليها بسعر 9.95 ريال سعودي، أو الحصول على ملح الطعام ساسا بسعر 8.75 ريال سعودي، أو الحصول على ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة من هايبر بنده، بحجم العبوة يصل إلى 240 جرام، وستحصل على عبوتين وواحدة إضافية مجانية.

كما أن مكرونة إيطاليانو المميزة، يمكن الحصول عليها بحجم العبوة الذي يصل إلى 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي، أو الحصول على خمس حبات شبيهة القشطة من نادك، بسعر يصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من الحصول عليها خارج العرض بسعر 22.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوعي

متاح هذا الأسبوع من هايبر بنده عروض على الجبن، مثل جبنة فيتا السعودية، وأيضًا الحلاوة الطحينية السادة، والحلاوة الشعر، والجبن الدوبل كريم، والحلاوة الطحينية بالمكسرات، والجبن الإسكندراني من جرين فيلدز، داخل إطار العروض.

كما أن مخلل المشكل المصري، يمكن الحصول عليه بسعر 5.95 ريال سعودي، والمكدوس السوري يتم الحصول عليه بسعر 16.95 ريال سعودي، والمخلل الخيار الصغير المغربي، والزيتون كالاماتا بريميوم جامبو يوناني، وصدر الديك الرومي المدخن الأمريكانا.

عروض هايبر بنده الكترونيات

احصل على مكواة جيباس بسعر يصل إلى 59 ريال سعودي بدلًا من الحصول عليها خارج العرض بسعر 85 ريال سعودي، ومكواة بخار كليك أون، وقطاعة مولينكس، وقلاية بدون زيت فيليبس، وخلاط فيليبس بسعر يصل إلى 799 ريال سعودي، بدلًا من الحصول عليه بسعر 1580 ريال سعودي.

كما أن هناك خصومات مميزة على المكنسة الكهربائية بدون كيس أريني بسعر يصل إلى 149 ريال سعودي، بدلًا من الحصول عليه خارج عروض بنده ماركت الأسبوعية بسعر يصل إلى 418 ريال سعودي.