نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأهيل الشامل: رابط وشروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة التأهيل الشامل من الخدمات الهامة التي تقوم بتقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل دعم ومساعدة المواطنين الأشد إحتياجاً في الحصول على الحياة الكريمة وتوفير سبل العيش لهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

التأهيل الشامل

ويتم تقديم خدمة التأهيل الشامل ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم من خلال خدمة التأهيل الشامل صرف مساعدات مالية بشكل شهري للمستفيدين من خدمة التأهيل الشامل، وذلك من أجل أن تساعدهم في الحصول على حياة كريمة.

بدورها قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الضوابط والشروط من أجل أن يستفاد من خدمة التأهيل الشامل، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة التأهيل الشامل القيام بتقديم طلب إلكتروني، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد المقرات التابعة للوزارة من أجل الحصول على دعم التأهيل الشامل.

التسجيل في التأهيل الشامل

ومن أجل التسجيل في التأهيل الشامل فكل ما عليكم هو إتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال زيارة hrsd.gov.sa. القيام باختيار خدمات الوزارة ومنها اختيار بوابة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية. القيام باختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة. القيام بكتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد والتي يتطلبها منك الموقع. الإقرار على صحة البيانات التي تم كتابتها. القيام بتقديم الطلب. يتم إرسال رسالة نصية رقم الجوال الخاص بالمستخدم الذي قام بكتابته أثناء تقديم الطلب وتحتوي على رقم الطلب الذي تم تقديمه، وعدد من التفاصيل.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل

ومن أجل التقديم والاستفادة من خدمة التأهيل الشامل والذي يتم تخصيصه لذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم وضع عدداً من الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المتقدمين في الحصول على دعم التأهيل الشامل ومنها:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، ومقيم بالمملكة إقامة دائمة.

لايزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

ألايزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً وقت حدوث الإعاقة.

أن يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يكون المتقدم قد سبق له وأن خضع لتقييم الإعاقة.

لايكون المتقدم من ضمن المستفيدين من خدمات الإيواء التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن تكون الإعاقة التي يعاني منها المتقدم تندرج تحت قائمة الإعاقات التي يشملها برنامج الإعانة المالية.