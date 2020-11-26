نظام التقاعد العسكري والطبي والمدني السعودي الجديد 1442

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عمر شويل - جدة نظام التقاعد العسكري الجديد توفر السعودية الحياه الكريمة والمناسبة للعسكريين والمدنيين المتقاعدين بعد تأدية الخدمة والوصول إلى السن المناسب للمعاش أو التقاعد المبكر،وقانون التقاعد يقدم الدعم المادي والاجتماعي والاقتصادي بعد تأديتهم عملهم على اكمل وجه وتم تطوير النظام التقاعدي لهم وكذلك الطبي والمدني للعسكريين الذي يشمل اربع أنطمه رئيسية منها النظام المدني والعسكر وتبادل النفع والنظام الموحد، وهذه الأنظمة خدمت الكثير من المتقاعدين من العسكريين الذين وصلوا سن المعاش. نظام التقاعد العسكري الجديد 1442 بلوغ الشخص السن المناسب للتقاعد. الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية الناتجة عن سبب غير راجع للعمل. الإصابة بعجز جزئي أو كلي أثناء أداء العمل أو بسببه أو الوفاة بسبب العمل أو أثناء تأديته. الإصابة بعجز جزئي أو كلي نتيجة للأسر أو العمليات الحربية أو الإصابة خلال تأدية الخدمة. التعرض لإطلاق النار أثناء اقتحام مناطق تواجد المهربين أو خلال المشروعات الخاصة بالتدريب باستخدام الذخيرة الحية أو التدريب جوا أو بحرا أو في أي من الحالات المشابهة . مرور 15 عام في حالة التقاعد المبكر. مرور 8 سنوات على الأقل في الخدمة العسكرية قبل التقاعد المبكر. يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب. نظام التقاعد الطبي العسكري الجديد 1442 تسوية المعاش التقاعد المبكر والعسكري في الحالات الطبية بشرط أن يطلب العسكريون 70٪ من المعاش في حالة اعتلال الصحة و 80٪ من المعاش في حالة العجز الجزئي. عدم وجود لياقة بدنية. في حالات العجز الكامل يحسب معاش التقاعد على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب. نظام التقاعد المدني العسكري الجديد 1442 التقاعد بشرط قضاء ما لا يقل عن 20 سنة في الخدمة المدنية بالإضافة إلى موافقة الجهة المختصة. انتهاء الخدمة لأي سبب عجز أو فاه. . بلوغ المتقاعد عمر أل 60 بشرط ألا تقل مدة العمل عن سنة. وجودة 25 سنة على الأقل في العمل. الفصل نتيجة التعرض لإصابة عمل أي كان السبب . الفصل عن العمل نتيجة لضعف اللياقة البدنية عن العمل. الفصل نتيجة لقرار وزاري أو لسبب غير تأديبي بشرط ألا تقل مدة العمل عن 15 سنة. X إقرأ أيضاً: الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة برقم الهوية والسجل المدني

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