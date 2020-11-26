نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة تبوك tabuk.blackboard للتعليم الإلكتروني تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة تبوك يبحث عنه عدد كبير من طلاب جامعة تبوك وبالتاي فإن تسجيل دخول بلاك بورد تبوك يتم من خلال رابط البلاك بورد Blackboard الذي نستعرضه لقراء موقعنا بطريقة مباشرة، فهذا الرابط يعد من ضمن الأمور الهامة التي يقوم الكثير بالبحث عنها، فالطلاب الذين يدرسون في جامعة تبوك بالسعودية يريدون عن يتعرفوا على رابط بلاك بورد تبوك كما إن الدراسة بهذه الجامعة قد بدأت للسنة الدراسية الجارية 1442هـ، وهذا لرعاية صحة الطلبة والطالبات وكذلك الأساتذة بتلك الجامعة، وذلك حتى يتم الحد انتشار الوباء، وفيما يأتي سوف ننتقل لنقطة أخرى وهي أننا سوف نتعرف على كل ما يرتبط بهذه الجامعة.

بلاك بورد جامعة تبوك

لقد تم إتاحة نظام بلاك بورد تبوك المتعلق بجامعة تبوك، لأنه من الأنظمة والتقنيات المتطورة في الدراسة عن بعد، إذ يُتيح الكثير من الأدوات الخاصة بالتعليم الإلكترونية المتعلقة بخدمة الطلاب وكذلك الذين يُدرسون بالجامعة، ومن الممكن بواسطة نظام بلاك بورد جامعة تبوك أن يتم عمل حصص افتراضية يتعاون فيها الطالب وكذلك المعلم، كما تتميز المحاضرات التي تُقدم بواسطة البلاك بورد في التفاعل بين كلًا من أعضاء التدريس والطالب، وإتاحة الاستفسار في الحصة كذلك.

كليات جامعة تبوك

إن الجامعة التي تُدعى بجامعة تبوك من بين الجامعات المعروفة بالسعودية، ولذها تقرر عمل نظام بلاك بود جامعة تبوك ولقد تم تأسيسها سنة 1427، فقد قام الشخص الذي يخدم الحرمين الشريفين بالأمر بتأسيس تلك الجامعة، وهناك 18 كلية في هذه الجامعة ذات التخصصات المتنوعة والتي من ضمنها:

كلية الطب.

التصاميم والفنون.

الهندسة.

كلية العلوم.

رابط بلاك بورد تبوك

تستطيع أن تدخل لنظام بلاك بورد جامعة تبوك حتى تحصل على ميزة الدراسة الإلكتروني بواسطة الصفحة التي تكون مخصصة للتسجيل، ويتمكن الطالب من تسجيله هذا عبر البريد الإلكتروني المتعلق بجامعة تبوك أو رقمه، وكذلك كلمة السر المرتبطة بالحساب، من الممكن للطالب الآن أن يقوم بدخول بلاك بورد تبوك والقيام بذلك عليه أن يقم بالتالي: