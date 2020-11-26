نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصاد قطر ينتظر انكماش كبير بنهاية 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المصرف المركزي في تقرير، إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3% العام الماضي.

وقال التقرير إن "التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت الظروف غير المواتية لفترة ممتدة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبياً في 2020".

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش 0.3% فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز