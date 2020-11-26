نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام دعم الموارد البشرية برقم الهوية jobs.hrdf.org.sa لمعرفة مستحقاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية يشهد حالة كبيرة من البحث خلال الفترات الأخيرة، حيث أن العديد يريدون أن يعرفوا كل شيء عن استعلام دعم الموارد البشرية برقم الهوية لموظفي القطاع الخاص فهم يرغبون في معرفة مستحقاتهم بالموارد البشرية في متنوع منصات التواصل وكذلك بمحركات البحث المرتبط بجوجل، لهذا قام الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية بإتاحة الكثير من الخدمات بواسطة الموقع الخاص بها.

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية

تستطيع أن تتحقق من الدعم الخاص بالموارد البشرية بواسطة برنامج هدف؛ الذي يكون هدفه هو النهوض بالثروة البشرية بالمملكة وتمويل البرامج والأفراد حتى يتم توطين السعوديين في الوظائف المختلفة بالسعودية، كما يمكنك إسقاط اسمك من دعم الموارد البشرية حيث أنه عند العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة، فإن الدائرة الخاصة بشؤون الموظفين بالشركة أو المؤسسة ستسجل الموظفين للبرنامج الخاص بالدعم الذي تم تقديمه من الحكومة وعند استقالة الموظف أو تقاعده سوف تقوم الدائرة بإسقاط اسمه، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل ونتابع معكم حول طريقة استعلام عن دعم الموارد البشرية من خلال خطوات موضحة.

رابط استعلام عن دعم الموارد البشرية

إن الموظفين الخاصة بالقطاع الخاص بالسعودية بإمكانهم أن يستعلموا عن الدعم الخاص بالموارد البشرية عن طريق الإنترنت، وبغير الاحتياج لزيارة لمكتب الصندوق بواسطة اتباع الخطوات المقبلة:

سجل دخولك بوقع صندوق الموارد البشرية https://jobs.hrdf.org.sa وتابعة الخطوات.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أو قم بكتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية وأيضًا رمز التحقق.

سوف تظهر شاشة تشتمل على كافة المعلومات المرتبطة بالمنتفع والمستحقات الخاصة به إن تم تسجيله بالصندوق أو إن لم يكن هناك أي بيانات، فسوف تظهر رسالة بالشاشة مضمونها أن الزائر ليس مسجل فلن يكون له الحق من أن يستفيد بالخدمة.

كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية

الآن يستطيع الموظفين الخاصة بالقطاع الحكومي أن يستفيدوا من البرنامج الذي تم تقديمه بواسطة الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وكذلك بإمكانهم التعرف على كيفية اجراء استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية وأن يتعرفوا على المستحقات الخاصة بهم بصندوق الموارد البشرية عن طريق السير على جميع الخطوات الآتية:

انتقل للموقع صندوق تنمية الموارد البشرية الموضح في الفقرة السابقة.

سجل دخولك بواسطة قيامك بإدخال بريدك الإلكتروني والرمز السري وادخل على “تسجيل”.

انتقاء الخدمات الإلكترونية التي تُوجد بالأعلى.

انتقاء الاستفسار عن المستحقات الخاصة بالموارد البشرية أو بالتأمين أو من القائمة التي أمامك.

قم بكتابة الرقم الخاصة بالهوية الوطنية وكذلك كلمة التحقق المائية.

ثم ادخل على “عرض”.

سوف تظهر شاشة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالمنتفع وكذلك المستحقات التي من الممكن أن تُصرف.

كما يمكنكم عمل استعلام عن دعم الموارد البشرية من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء الموحد 920020301.