نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جرير آيفون وحاسبة أقساط جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جرير آيفون تعتبر أجهزة الجوالات من إنتاج أبل ايفون من أكثر الجوالات استخدامًا داخل المملكة العربية السعودية والتي يفضلها العديد من المستخدمين لكفاءتها العالية وتقدم التكنولوجيا الخاص بالشركة، وتقدم المكتبة من خلال عروض مكتبة جرير الأسبوعي العديد من التخفيضات المختلفة وأيضًا من خلال عروض أقساط جرير لذلك يقبل عليها العديد من المستخدمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقسيط جرير آيفون.

تقسيط جرير آيفون

يبحث العديد من راغبي امتلاك أو تحديث الجوالات الخاصة بهم عن تقسيط جرير آيفون وذلك للحصول على هاتف جديد بسعر مميز بالإضافة إلى إمكانية التقسيط التي يستطيع الحصول عليها من خلال إجراء بعض الخطوات الميسرة والتي تقدمها المكتبة، هذا بالإضافة إلى تقديم تقسيط جرير سامسونج والذي يمكن من خلاله الحصول على أجهزة سامسونج بنظام التقسيط على دفعات مختلفة.

ايفون تقسيط بسعر الكاش

تقوم مكتبة جرير بتقديم عروض وتخفيضات مختلفة للعملاء خلال العام وخاصة بالقرب من نهاية العام فيمكن للعميل الحصول على أجهزة أيفون بسعرها المعلن بالإضافة إلى إمكانية تقسيطها بنفس القيمة، كما أن من المميز داخل المكتبة وجود هدايا قيمة بأسعار عالية للغاية تقدم للعميل عند اقتنائه أحد منتجات ايفون.

طريقة التقسيط من جرير

يتم الدخول على رابط شركة معالم ويتم تقديم الطلب أونلاين لكي يتم مراجعته والرد عليه بالموافقة أو الرفض.

يتم تجهيز بعض الأوراق الهامة وهي أثبات هوية سارية، وتعريف بالراتب من مقر العمل، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

يتم بعد ذلك الحصول على الموافقة من قبل شركة معالم والذهاب إلى أقرب فرع من فروع مكتبة جرير لاستكمال عملية الشراء.

مع العلم أن خدمة تقسيط المشتريات في الوقت الحالي متوفرة فقط في المعارض الخاصة بمكتبة جرير.

حاسبة أقساط جرير

يمكن للعملاء استخدام حاسبة أقساط جرير من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.jarir.com/installment-service/ والخاص بمكتبة جرير ويتم من خلال هذا الرابط كتابة قيمة المنتج المراد شرائه ومدة التقسيط المرغوب فيها سواء أكانت ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف أو حتى سنتان وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة أحسب القسط ليظهر قيمة القسيط وإجمالي المبلغ.