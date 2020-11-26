نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض برنامج تقسيط اكسترا نهاية العام بلا تحويل راتب وبلا كفيل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض برنامج تقسيط اكسترا نهاية العام بلا تحويل راتب وبلا كفيل السعودية من اهم العروض التي يبحث عنها الكثير ويزداد البحث عنها خاصة في شهر نوفمبر لعام 2020 ميلادي بالمملكة العربية السعودية ودائما تقدم افضل العروض والتخفيضات المعلن عنها للسلع والمنتجات وحتى عن التمويل الشخصي وها نحن سوف نوضح لكم في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري عن اهم تمويلات برنامج تقسيط اكسترا بدون الحاجة إلى كفيل ولا الاحتياج إلى تحويل راتب شهري من مقر عملك سوف يتم حصول صاحب طلب التمويل بالموافقة الفورية في عدة دقائق حيث وصل التمويل الشخصي من اكسترا إلى 30000 ريال سعودي على فترة سداد 24 شهرا.

عروض برنامج تقسيط اكسترا ومزاياه

لا يحتاج صاحب التمويل إلى موافقة كفيل عند الشراء أو الحصول على التمويل.

لا يطلب من العميل تحويل راتب شهري.

اسرع موافقة فورية على الطلب عند وصول طلب التمويل من برنامج تقسيط اكسترا.

أطول فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهرا.

الموافقة على قرض التمويل حد اقصي 30 ألف ريال سعودي وذلك أثناء العروض التمويلية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي لفترة محدودة.

التمويل الشخصي من عروض تقسيط اكسترا تتناسب مع اوصول وتعاليم الدين والشريعة الإسلامية ومناسبة لكل من السعوديين والمقيمين.

امتاز بتقديم ضعف الراتب الشهري لكل المتقدمين من السعوديين والمقيمين.

شروط الحصول عليه

أحضار بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين و أحضار الإقامة لغير السعوديين. تعريف الراتب الشهري والإرسال للشركة. إرسال بيان بنكي حساب اخر ثلاث شهور للمتقدم. توفير خدمة العمل المطلوب على حسب محل العمل. اقصي حد لعمر المتقدم للطلب من فئة المتقاعدين 70 عاما. يبدأ سن المقترض لدي برنامج تقسيط اكسترا من سن 21 عاما إلى 25 عاما فاكثر. يلزم على المتقدم للتمويل أن يكون صافي راتبه الشهري 5000 ريال سعودي. يلزم على المتقدم للتمويل راتب شهري 12 ألف ريال سعودي. يلزم للتمويل راتب 12000 ريال سعودي لمن يرغب في الحصول على التمويل من العاملين في القطاع الحكومي و في القطاع الخاص سن 25 عام إلى سن 60 عاما. بالنسبة للقطاع العسكري يبدأ من سن 25 عاما إلى سن 50 عاما لفترة عمل ثلاث شهور ومرتب 10000 ريال سعودي فقط.

طريقة التقديم على قرض تقسيط اكسترا

يمكن التقديم عبر الأنترنت عن طريق الموقع الرسمي لبرنامج تقسيط اكسترا في المملكة العربية السعودية حيث وفرت الشركة المتحدة للخدمات المالية خدمة التقديم الإلكتروني حيث يمكن تسجيل الدخول والضغط على تقديم طلب التمويل من الآن.

وهاهنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال ونتمنى أن يكون المحتوى نال إعجاب زوار الموقع الكرام وتضمن اهم مميزات وشروط الحصول وطريقة التقديم على عروض برنامج تقسيط اكسترا نهاية العام.