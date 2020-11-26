سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وفداً من رجال الأعمال بمنطقة مكة المكرمة ..

دوت الخليج : مشاري بن سليم – جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، وفداً من رجال الأعمال بمنطقة مكة المكرمة برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الغرف التجارية ، وأوجه التعاون بين غرفتي مكة وجازان ، واستعراض المقومات والموارد الطبيعية التي تمتاز بها جازان، وما تزخر به من فرص استثمارية في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية ، وتضافر الجهود من قبل رجال الأعمال بجازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأكد سموه دور القطاع الخاص المهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بوصفه شريكاً استراتيجياً في تنفيذ برامج التنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة، وكل ما يجسد متطلبات النهضة ويترجم الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة شتي المجالات.

حضر الإستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد صائغ.

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