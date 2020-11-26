“هيئة الاتصالات” تنظم ندوة “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي”

دوت الخليج – واس : تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الثامن من شهر ديسمبر القادم , ندوة دولية افتراضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بعنوان “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي”.

وتأتي الورشة التي تستمر ثلاثة أيام , في إطار جهود الهيئة المتصلة بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م، وبهدف توحيد الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي، وتعزيزًا لتوجهات الهيئة الإستراتيجية كمنظم رقمي، وتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.

ويشارك في الندوة أكثر من (70) متحدثا من كبار المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من (20) دولة حول العالم.

وتستضيف الندوة متحدثين من مختلف الصناعات اللاسلكية في مجالات الأقمار الصناعية والاتصالات المتنقلة وإنترنت الأشياء والتقنيات المعفاة من التراخيص، إضافة إلى متحدثين من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف دول العالم.

وستغطي الندوة موضوعات محورية من بينها الاتصالات المتنقلة، والأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة، ودورها في تمكين الابتكار وتعزيز التحول الرقمي.

ودعت الهيئة المهتمين بهذه الموضوعات إلى التسجيل في الندوة عبر زيارة الرابط الآتي: https://www.citc.gov.sa/s2

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