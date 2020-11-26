فريق طبي ينجح في زراعة أصغر جهاز ” حفز عصبي ” لمواطنة في تخصصي الدمام

في إنجاز طبي كأول عملية في الشرق الأوسط

دوت الخليج – الأحساء : فهد قحل

نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد التخصصي أمس الأربعاء في تحقيق إنجاز طبي متميز من خلال إجراء عملية زراعة لأحدث وأصغر جهاز ” حفز عصبي ” لمواطنة في العقد الثالث من عمرها في عملية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق ووسط أوروبا لهذا النوع الحديث من أجهزة الحفز العصبي حيث أجريت أول عملية مماثلة في بريطانيا في يناير من العام الحالي 2020 م .

وأكد المدير العام التنفيذي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الأستاذ شريف عدنان عمر أن العملية تعد انجازا طبياً وسبق لتخصصي الدمام ووزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالشرقية حيث نجح الفريق الطبي في عملية الزراعة للجهاز بدون أي مضاعفات ولله الحمد وغادرت المريضة المستشفى بنفس اليوم كأحد جراحات اليوم الواحد ، كما نوه الاستاذ شريف عدنان عمر على الحرص على توفير التقنيات الأحدث عالميا في كل المجالات لخدمة المرضى وأشار أن جهاز الحفز العصبي الحديث الذي تمت زراعته لا يزيد حجم الجهاز عن ٣ سم مكعب ، مشيرا أن مستشفى الملك فهد التخصصي كان السباق في استحداث خدمة الحفز العصبي وإنشاء وحدة اضطرابات التبول عام ٢٠٠٨ م حيث كان الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية انذاك في زراعة اول جهاز حفز عصبي .

ومن جهته أوضح رئيس الفريق الطبي المعالج ورئيس ومؤسس وحدة اضطرابات التبول في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والأمين العام للجمعية العربية للتحكم البولي الدكتور رياض بن طاهر الموسى أن عملية الزراعة تمت على مرحلتين لمريضة تعاني من التصلب المتعدد مع اضطرابات مثانة عصبية وقد تمت في المرحلة الأولى والتي استغرقت قرابة الساعة زراعة السلك المحفز وايصاله بجهاز خارجي متصل بالمريضة لمدة اسبوعين وبعد الاستجابة المطلوبة وتحسن المريضة تمت تنفيذ المرحلة الثانية والتي استغرقت اقل من نصف ساعة بزراعة الجهاز المحفز والذي يعد الأصغر والأحدث على مستو ى العالم حيث يبلغ تقريبا اقل من ربع حجم الجهاز السابق ويتميز بقابلية إعادة شحن الجهاز أسبوعيا مما يغني عن الحاجة لاعادة الزراعة كما في السابق كما انه متوافق مع اجهزة الرنين المغناطيسي ويبلغ عمر الجهاز الافتراضي (15 ) عاماً ، ومسجل في هيئة الغذاء والدواء في المملكة ،ويتم زراعة الجهاز للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حبس البول الغير انسدادي ، المثانة مفرطة النشاط ، سلس البول الإلحاحي أو المثانة العصبية .

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي السعودي الذي أجرى العملية تم بقيادة الدكتور رياض الموسى والدكتور علي العباد استشاري جراحة المسالك البولية واضطرابات التبول والفريق المساعد وهم الدكتور نادر الدوسري والدكتورة وضحى القحطاني والدكتور صالح بوبشيت والدكتور عبدالعزيز وطاقم التخدير بقيادة الدكتور خالد عبدالسلام والطاقم التمريضي .

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الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية