شروط وخطوات التسجيل في التجنيد الموحد 1442

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في التجنيد الموحد ؟ عادة ما يتكرر هذا السؤال بين العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخصوصاً بين خريجي الجامعات في المملكة أو الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة، وذلك لأن يقومون بالحصول علي الوظائف بعد ذلك، وأيضاً في حالة توافر وظائف شاغرة فإن من الممكن للطالب الحصول عليها.

التسجيل في التجنيد الموحد 1442

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم في التجنيد الموحد للذكور في المملكة، وقالت الوزارة بانها قامت بتجهيز بوابة إلكترونية متطورة وذلك لأن يتم تسهيل عملية تسجيل الطلاب عليها ومساعدتهم بشكل كبير أثناء البدء في عملية التسجيل في الموقع.

شروط القبول في وزارة الدفاع

وضعت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الشخص في الوظائف التي يتقدمون إليها، حيث جاءت هدة الشروط في النحو التالي:

ينبغي أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

بالنسبة للسن يجب أن لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند التقديم.

يشترط أن يكون من ذي السمعة الحسنة والطيبة.

ألا يكون علية أي من القضايا الجنائية من قبل أو قضايا تخل الشرف والسمعة الطيبة.

أن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حتي يتمكن من القبول في هدة الوظائف أو التجنيد.

أن يكون له اللياقة البدنية العالية التي تأهله للقيام بالتدريبات.

عدم سبق الزواج من فتاة أجنبية مسبقاً.

طريقة التسجيل في التجنيد الموحد 1442

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي عليك القيام بها مباشرة وذلك لأن تتمكن من التسجيل في التجنيد عبر وزارة الدفاع السعودية، وتتلخص الخطوات في السطور التالية: