نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الهاتف دون الذهاب إلي فروع البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الهاتف ، يبحث الكثير من الناس داخل المملكة العربية السعودية عن طريقه إضافة مستفيد جديد في مصرف الراجحي عن طريق الهاتف المحمول ، يعد بنك الراجحي من افضل واهم البنوك في السعودية ويقوم البنك بتقديم خدمات متميزه ومتكامله لعملائه ، ويقوم البنك أيضا بتقديم خدمه إضافة مستفيد عن طريق الهاتف ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا عن كيفيه إضافة مستفيد ومستفيد دولي ومستفيد محلي في الراجحي من خلال الهاتف .

كيفية إضافة مستفيد في بنك الراجحي

بنك الراجحي يوفر للعملاء العديد من الخدمات الرائعة والمفيدة ، و هذه الخدمات تقوم بشكل إلكتروني حتى يوفر على العميل الوقت والجهد دون التوجه إلى فروع البنك ومن هذه الخدمات خدمه إضافة مستفيد عن طريق الهاتف ، وهذه الميزة يمكنك القيام بها بعد عدة خطوات وهذه الخطوات هي :

تقوم بتسجيل الدخول إلي تطبيق مباشر الأفراد.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي القائمة الرئيسية.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط علي إضافة مستفيد جديد.

ثم تختار نوع المستفيد

ثم بعد ذلك تقوم باختيار الاسم المختصر

بعد ذلك يتم طلب منك إدخال رقم الحساب الخاص بك و كتابه البريد الإلكتروني وبعد ذلك تقوم بالضغط على حفظ.

بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة تفيد بانه تم إضافة المستفيد الذي تمت إضافته بنجاح.

كيفيه إضافة مستفيد في مصرف الراجحي عن طريق الهاتف

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك من خلالها إضافة مستفيد جديد في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو الهاتف المحمول كل ما عليك هو تحميل تطبيق بنك الراجحي على الهاتف الخاص بك وكيفيه التحميل من خلال الرابط الخاص بنوع الهاتف الخاص بك.

يمكنك تحميل تطبيق بنك الراجحي للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد. يمكنك تحميل تطبيق بنك الراجحي للأجهزة التي بنظام تشغيل ios الايفون.

كيفيه إضافة مستفيد دولي عن طريق الهاتف في مصرف الراجحي

يمكنك الآن لو أنتا عميل في مصرف الراجحي عن تقوم بإضافة شخص دولي عن طريق الهاتف المحمول في بنك الراجحي بكل سهوله و ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة و تلك الخطوات هي :

بعد تحميلك للتطبيق الراجحي على هاتفك المحمول تقوم بالضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمه التحويل.

بعد أن تقوم بالخطوات السابقة تقوم بالضغط على إضافة مستفيد جديد ثم خيار مستفيد دولي.

بعد اختيار مستفيد دولي تقوم بتحديد المستفيد سواء كان فردا أو كان شركه

ثم بعد ذلك تقوم باختيار الدولة ثم تقوم بتحديد المدينة ثم تقوم بتحديد العملة.

بعد ذلك تقوم بإدخال الاسم المختصر ثم تقوم بإدخال رقم الحساب يتطلب منك إعادة إدخال رقم الحساب ثم تقوم بعد ذلك بتحديد اسم البنك وكتابه اسم الفرع البنكي.

بعد اختيارك للفرع البنكي تقوم بتحديد المدينة التي يقع فيها الفرع الذي قمت بتحديده.

بعد ذلك تقوم بتحديد العملة و تقوم بإدخال رقم الأيبان ،وتقوم بإدخال رقم الشارع و تقوم بكتابه الرمز البريدي وادخل صندوق البريد للمستفيد.

تقوم بكتابه تاريخ الميلاد و مكان الولادة وتوضيح الصلة أو القرابة بينك وبين المستفيد.

عند التأكد من كافه المعلومات المدخلة تقوم بالضغط على حفظ

بعد ذلك سيتم إنشاء رمز مرور مؤقت إلى هاتفك الجوال وتقوم بإدخال تلك الكلمة المؤقتة.

إذا أتممت تلك الخطوات السابقة بشكل صحيح يتم إضافة المستفيد ويتم التفعيل من خلال خيار اتصل به في التطبيق أو التفعيل عبر الاتصال بخدمه العملاء.

طريقه تفعيل مستفيد عن طريق الاتصال بالهاتف في بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي ميزه إضافة مستفيد عن طريق الهاتف من خلال اتباعك بعض الخطوات وهذه الخطوات وهي: