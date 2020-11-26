نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل بنك البلاد بدون كفيل بقيمة تصل إلى 2 مليون ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل بنك البلاد بدون كفيل من أهم العروض التمويلية التي يقدمها البنك للسعودي والمقيم والمتقاعد أيضاً وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات،كما يمكن أن يصل مبلغ التمويل المتاح في العرض حتى 2 مليون ريال سعودي،ويعتبر بنك البلاد واحد من أهم وأكبر مجموعة من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية والذى يقدم منتجات تمويلية وعروض بنكية تناسب جميع الفئات من أفراد وشركات ومنشآت صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى تقديم عروض متميزة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

عرض تمويل بنك البلاد بدون كفيل

يقدم بنك البلاد عرض تمويل شخصي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر لعملاء البنك من مواطنين سعوديين ومتقاعدين ومقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية،كما يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على العرض من خلال متطلبات سهلة وميسرة وخطوات بسيطة ومريحة لجميع العملاء،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله عرض تمويل بنك البلاد بدون كفيل.

تمويل مصمم مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل. عرض تمويل فوري متاح بفترات سداد ميسرة حتى 60 شهر. يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على العرض من خلال إجراءات سريعة لتنفيذ طلب التمويل. هذا العرض المقدم من بنك البلاد متاح للسعوديين والمتقاعدين والمقيمين أيضاً. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل المتاح في العرض حتى 2 مليون ريال سعودي. يتيح البنك للعملاء فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل. إمكانية تأجيل قسط من كل عام. يمكن لعملاء البنك الحصول على تمويل إضافي. يمكن للعملاء العاملين في البنوك المحلية الاستفادة من عرض التمويل بدون تحويل الراتب.

رابط التقديم على طلب المنتج والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على عرض التمويل الشخصي بدون كفيل المقدم من بنك البلاد من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل بنك البلاد بدون كفيل وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية للعميل،وسوف نتعرف في هذا المقال على الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.

تقديم وثيقة إثبات الهوية للعميل ويشترط أن تكون سارية.

خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

خطاب تحويل وتثبيت الراتب.

تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط من بنك البلا.

تقديم صورة من بطاقة العمل وذلك لموظفي القطاعات العسكرية.

يقوم العميل بتعبئة إقرار بإلتزاماته الشخصية.

شروط الاستفادة من عرض بنك البلاد