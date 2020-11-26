خطوات الاستعلام عن التأمينات في السعودية إلكترونياً ومعرفة المستحقات برقم الهوية

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عمر شويل - جدة فئات كثيرة في المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى معرفة خطوات الاستعلام عن التأمينات في السعودية إلكترونيا، فهي خدمة تتيحها المؤسسة المعنية بالتأمين على المواطنين والمواطنات في جميع المناطق والمحافظات المختلفة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت، فيما يأتي ذلك في إطار الرقمنة الشاملة في جميع الخدمات، وفقًا لرؤية “2030” للمملكة، التي تسعى إلى القضاء على النظام الورقي التقليدي، الذي يتطلب حضور المواطنين إلى مقر الوزارات والمؤسسات لإنجاز الخدمات.

وأطلقت حكومة المملكة هذه المؤسسة بموجب مرسوم ملكي قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، بهدف حماية الفئات الفقيرة، والأكثر احتياجًا في المملكة، من آثار الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض، إذ تعمل هذه المؤسسة على تحصيل الأموال من أصحاب العمل والمؤسسات والشركات، وفي الوقت نفسه تصرف التعويضات للمستحقين، كصورة من صور التكافل الاجتماعي، خاصة مع العاملين في القطاع الخاص، ليعيشوا حياة كريمة تليق بأبناء المملكة.

خطوات الاستعلام عن التأمينات في السعودية برقم الهوية

خطوات الاستفسار عن التأمينات في المملكة إلكترونيا، خدمة للمواطنين الراغبين في معرفة آلية تنفيذ هذه الخدمة أونلاين عبر موقع المؤسسة المعنية بتقديم هذه الخدمة وغيرها، دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها المختلفة والاختلاط مع الموظفين وجميع المترددين على هذه الأماكن، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

يشترط الذهاب إلى الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ندخل اسم المستخدم وكلمة السر. نقوم بالنقر فوق الخدمات الإلكترونية المتواجدة. علينا بعد ذلك، اختيار “التحقق من الاشتراك”. وفي الخطوة التالية، ننقر على خدمة “التأمين أونلاين”. هنا، تظهر صفحة تتطلب إدخال بيانات. نقوم بإدخال رقم الهوية، وننقر على “استعلام”. سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالتأمينات التي نبحث عنها.

كيفية الاستفسار عن مستحقات التأمين أونلاين

من الخدمات الإلكترونية المقدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة، خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين، حيث أنها تُمكن المستفيد من إجراء عملية التحقق من وجود مستحقات لم يتم صرفها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولكي تتم الاستفادة من الخدمة يجب أن يكونوا المستفيدين سبق اشتراكهم في نظام المؤسسة للتأمينات الاجتماعية، ولكي نستعلم بشكل صحيح عن تلك المستحقات، يجب إجراء النقاط التالية: