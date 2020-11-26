نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب معاش التقاعد شهر نوفمبر وخطوات التأكد من الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة منذ قليل عن إيداع معاشات التقاعد شهر نوفمبر لهذا العام، حيث حصل الأشخاص المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد عن معاشات التقاعد في الحسابات البنكية، ويتم الإيداع في هذا الوقت من كل شهر في اليوم الموافق 25 ويتغير الموعد في حالة وافق أجازة رسمية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات التأكد من إيداع معاشات الأشخاص المستحقين في الحسابات البنكية وحساب معاش التقاعد.

إيداع معاشات شهر نوفمبر:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع معاشات التقاعد للأشخاص المستفيدين في الحسابات البنكية شهر نوفمبر، حيث يمكن التأكد من خلال بعض الخطوات التي أشارت إليها المؤسسة و نوضحها من خلال هذا المقال، وفي حالة فحص الحساب البنكي وعدم التمكن من الصرف لعدم وجود المبلغ المستحق، يمكن للفرد التقدم بشكوى من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث يتم الإيداع في الموعد المحدد لها من كل شهر في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي.

خطوات التأكد من الإيداع للمعاشات في الحسابات البنكية:

يتم التأكد من خلال بعض الخطوات من إيداع المعاشات في الحسابات البنكية شهر نوفمبر من خلال الآتي:

التأكد من الحساب البنكي للشخص المستفيد الاتصال على مركز الاتصال على الأرقام 920014000 _ 8001248889 الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني الموضح بالصورة من خلال خدمة المحادثة الفورية

حساب المعاش التقاعدي:

يتم حساب المبالغ المستحقة للمعاش التقاعدي للأشخاص المستحقة من خلال حاسبة المعاش التقاعدي، حيث يقوم الشخص المستحق بإدخال المبلغ المستحق ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة عرض القيمة.

الإحصائية الربعية حول التقاعد المبكر:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد منذ قليل من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إحصائية التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020، حيث وصل إجمالي عدد المستفيدين من المعاش حتى وقتنا هذا حوالي 729.047، وجاءت الإحصائية تشمل متوسط عمر الخدمة ومتوسط عمر الشخص المستفيد عند التقاعد.

متوسط عمر المستفيد عند التقاعد عند الذكور 50 سنة أما الإناث 52 سنة.

متوسط مدة الخدمة عند الذكور 24.8 سنة أما الإناث 25.3 سنة.

تطبيق التقاعد:

بالإضافة إلى تطبيق التقاعد التي قد أعلنت عنه المؤسسة وعن إصداره الجديد الذي يتميز بالعديد من المميزات التي يمكن للشخص المستفيد الاستفادة من جميع مميزاته، ومن الجدير بالذكر أن رغبة المستفيد في تحميل التطبيق بإصداره الجديد يتم الدخول على الصفحة الرسمية للمؤسسة.