طريقة تقديم طلب مساعدة مالية وتسديد قروض من الديوان الملكي

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عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في السعودية، حيث يعتبر واحد من أبرز الدواوين الملكية الموجودة بالمملكة والتي تحصل على اهتمام كبير جداً لاستقبال جميع الطلبات التي تخص المواطنين أو تلقي شكواهم، كما يعرض هذا المعروض على ولي العهد السعودي أو هيئة الخاصة بفض الخلاف فوراً، فالديوان المبكي السعودي هو المقر الرئيسي لسمو ولي العهد السعودي ويضم مجموعة من الفروع، حيث أن الملك يقوم بمباشرة كافة القضايا الخاصة بالمملكة عن طريق اتخاذ بعض من القرارات والقيام بعرضها على المواطنين. تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي يعد الديوان الملكي من الدواوين الخاصة بتقديم المساعدات لكل المواطنين المقيمين وخاصة الذين يعانون من مشاكل مالية واجتماعية مختلفة، كما يوجد فرصة لكل المواطنين بأن يقوموا بتقديم طلب خاص للمساعدات المالية، ويمكن أن يتم إرسال طلب علاج دوائي بخارج المملكة أو بداخلها تبعاً للتشخيص الطبي مع توفير المستندات الطبية التي تعمل على إثبات صحة طلب المواطن بطلب العلاج.

فالديوان الملكي يساعد المواطنين الذين ينون من الإصابة بالأمراض المزمنة وحالات الإعاقة وأنواع عديدة من الأمراض التي تحتاج لمتابعة دورية واهتمام طبي كبير، بجانب طلب المواطنين إلى السفر للخارج بهدف العلاج لعدم توفير إجراء العمليات الكبيرة أو العلاج من أمراض متعددة إلا بالخارج بحيث أن يكون على نفقة الديوان الملكي والحكومة السعودية.

كما أنه يقوم بإرسال برقيات وطلبات للمساعدات الخاصة بالإعفاءات من سداد القروض التي قد يحصل عليها المقيمين من قبل البنوك الموجودة في المملكة السعودية ويتعرضون لبعض من المشكلات المالية ولا يمتلكون القدرة على استكمال السداد، ويساعد الديوان الملكي المواطنين عن طريق تقديم طلباً لإسقاط الأحكام الخاصة بالسجن أو التظلم لأحد الأحكام الشخصية التي تفرض على الأفراد المقيمين بالمملكة. كيفية إرسال طلب مساعدة أو برقية إلى الديون الملكي لتقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي يجب كتابة الطلب بداية من توجيه التحية لخادم الحرمين الشريفين وملك المملكة السعودية، ثم على المواطن كتابة وتحديد نوع المساعدة التي يحتاج لها، سواء كانت تلك المساعدات المالية ومساعدة طبية وإسقاط قروض أو أحكام قضائية وشكاوي ضد المسئولين أو بعض الأشخاص بالمملكة وغيرها من الطلبات المختلفة ليسعي البعض لتحقيقها.

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