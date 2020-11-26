نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام العقود الجديدة فى السعودية 1442 وموعد تطبيق نظام العمل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام العقود الجديدة فى السعودية 1442ه‍، وذلك بعد التعديلات الجديدة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل السعودية مؤخراً عقب الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي، والذى يهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال والمؤسسات وحماية حقوق العمال، وزيادة جاذبية سوق العمل، لذا نقوم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني شرح قانون العمل الجديد وموعد تطبيق العقود الجديدة للعمال إضافة على ذلك شرح طريقة توثيق العقود.

نظام العقود الجديدة فى المملكة العربية السعودية 1442

كشفت وزارة العمل السعودية عن التعديلات الجديدة لنظام عقود العمل الجديدة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين عن العديد من الأمور التى تخدم سوق العمل السعودي من حيث أداء وكافة العاملين الوافدين إلى الأراضي السعودية والتى تضمنت التعديلات التالي:

إمكانية الخروج والعودة للعامل دون اللجوء الى صاحب العمل وذلك بشكل إلكتروني. إمكانية حصول العامل على درجات التنقل الوظيفي بعد انتهاء فترة عقدة بغض النظر على حصوله على موافقة صاحب العمل. إمكانية الخروج النهائي للعامل بعد الإنتهاء من مدة عمله بالمملكة دون اللجوء إلى صاحب العمل. خدمات التنقل الوظيفي.

الموعد النهائي لتطبيق نظام العمل الجديد

أعلنت الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد النهائي لتطبيق نظام قانون العمل الجديد والمقرر تطبيقه بداية من الأول من شهر مارس 2021م، وذلك وفقاً إلى التعديلات الجديدة والتى تسري على الموجودين بالمملكة أو الوافدين الجدد، فيما ذكرت الوزارة عن العديد من مميزات إلغاء نظام الكفيل الذي صدر مؤخراً واستبداله “بمبادرة العلاقة التعاقدية”، على جانب آخر أكدت الوزارة علي العمال المقيمين فى المملكة العربية السعودية أو الوافدين الجدد إتباع إجراءات توثيق العقود بشكل إلكتروني.

إجراءات توثيق العقود

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإجراءات اللازمة لتوثيق العقود الجديدة للعمال سواء المقيمين أو الوافدين أو المواطنين والتى تتم بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وذلك وفقاً إلى اتباع بعض الخطوات التالية: