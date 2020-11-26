نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي خدمة مباشر للأفراد في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنك الراجحي ، يعتبر بنك الراجحي أكبر البنوك في الإسلامية في المملكة العربية السعودية حيث يمتلك أكثر من 570 فرعا في المملكة وحدها وبدأ في المنافسة العالمية بدءا بماليزيا والأردن والكويت و تبلغ قيمة رأس المال ما يزيد عن 25 مليار ريال سعودي وقيمة أصوله أكبر من 80 مليار دولار وتم تأسيسه في عام 1957 من الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي
ويعتمد هذا البنك اعتمادا أساسيا على التعاملات الإسلامية في كافة نواحيه
خدمة بنك الراجحي مباشر للافراد
يقوم البنك بكل فروعه بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التي يتم تحسينها بشكل مستمر وبها خدمة المتابعة المباشرة للأفراد وهي خاصة ببنك الراجحي إلكترونيا من الممكن الوصول لها بأي مكان وأي وقت باستخدام الأجهزة المحمولة أو أجهزة الحاسوب الشخصية وبها يمكنك أداء معاملاتك المالية دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك وتضم هذه المعاملات
- معرفة كشف الحساب
- معرفة تفاصيل الحساب
- معرفة تفاصيل البطاقات الائتمانية
- معرفة تفاصيل التمويل
- التحويل المالي من حسابك الشخصي لأي حساب آخر لدى البنك أو بنوك أخرى
- القدرة على دفع الدفعات المستحقة للبطاقة الائتمانية أو مسبقة الدفع
- تغيير بيانات الحساب
طريقة التسجيل في خدمة مباشر للأفراد
يمكن لأي عميل لدى البنك بالتسجيل في هذه الخدمة عن طريق الخطوات التالية
- التأكد أن بطاقة الصراف الآلي سارية المفعول
- الدخول للصفحة الرئيسية لبنك الراجحي
- اختيار مباشر للأفراد من أعلى اليسار للصفحة
- الضغط على التسجيل للخدمات الالكترونية
- تأكيد رقم الهاتف المسجل للبنك
- إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل
- اضغط تسجيل الدخول بعد الاتمام
- توجه للبريد الالكتروني الخاص بك لفتح رسالة البنك لتأكيد العملية
- إدخال الرمز التأكيدي بصفحة البنك والانتظار حتى يتم إرسال رسالة تؤكد إتمام العملية بنجاح.
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