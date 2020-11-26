نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي خدمة مباشر للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي ، يعتبر بنك الراجحي أكبر البنوك في الإسلامية في المملكة العربية السعودية حيث يمتلك أكثر من 570 فرعا في المملكة وحدها وبدأ في المنافسة العالمية بدءا بماليزيا والأردن والكويت و تبلغ قيمة رأس المال ما يزيد عن 25 مليار ريال سعودي وقيمة أصوله أكبر من 80 مليار دولار وتم تأسيسه في عام 1957 من الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي

ويعتمد هذا البنك اعتمادا أساسيا على التعاملات الإسلامية في كافة نواحيه

خدمة بنك الراجحي مباشر للافراد

يقوم البنك بكل فروعه بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التي يتم تحسينها بشكل مستمر وبها خدمة المتابعة المباشرة للأفراد وهي خاصة ببنك الراجحي إلكترونيا من الممكن الوصول لها بأي مكان وأي وقت باستخدام الأجهزة المحمولة أو أجهزة الحاسوب الشخصية وبها يمكنك أداء معاملاتك المالية دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك وتضم هذه المعاملات

معرفة كشف الحساب

معرفة تفاصيل الحساب

معرفة تفاصيل البطاقات الائتمانية

معرفة تفاصيل التمويل

التحويل المالي من حسابك الشخصي لأي حساب آخر لدى البنك أو بنوك أخرى

القدرة على دفع الدفعات المستحقة للبطاقة الائتمانية أو مسبقة الدفع

تغيير بيانات الحساب

طريقة التسجيل في خدمة مباشر للأفراد

يمكن لأي عميل لدى البنك بالتسجيل في هذه الخدمة عن طريق الخطوات التالية