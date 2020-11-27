نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم دارين السعودي ومنيو المطعم وفروعه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم دارين السعودي ومنيو المطعم وفروعه، مطعم دارين بالرياض واحد من أشهر مطاعم الطعام المشهورة بالسعودية، وهو مختص بتقديم الأكلات البحرية ومسلتزماتها من السلطات الطازجة والصوصات الشهية، وما يجعله شهيرًا هو أن المطعم دائمًا ما يقدم الطعام طازجًا لم يشتكي أحد من قبل من أي مشاكل بالطعام، بالإضافة لمذاقه الرائع والمقبول، وطاقم العمل الموجود بالمطعم هو ما يحبب الجميع في المطعم فهم يتعاملون بكل حب وترحاب للزائرين للمطعم، وقد يحب البعض شراء الطعام جاهزًا من المطعم للمنزل، وتوضح لكم منيو مطعم دارين بالسعودية، مع موقعه في السعودية.

موقع مطعم دارين بالسعودية

يتواجد مطعم دارين بالمملكة السعودية بشارع الملك عبد الله بجوار مطعم البيت بيتك الشهير، وتم اختيار ذلك الموقع نظرًا لاتساع مساحته حتى يمكن استغلال تلك المسافة لتتناسب مع عدد العائلات، ولتوفير مكان مناسب للأطفال.

التواصل مع مطعم دارين

يمكن التواصل مع المطعم من خلال الاتصال على:

رقم 38441144

أو رقم 114530066.

منيو طعام مطعم دارين

والقائمة التالية توضح أسعار الطعام في مطعم دارين السعودي وهي:

جزء المأكولات البحرية

الأطباق البحرية المقلية والمشوية بسعر 80 ريال سعودي.

المأكولات البحرية الشرقية سعرها 50 ريال سعودي.

أطباق المأكولات البحرية الفاخرة بسعر 285 ريال سعودي.

مأكولات بحرية متنوعة بالتنور بسعر 80 ريال سعودي.

طبق الروبيان مع الإسكالوب بالإضافة للزبدة والأسبرغوس بسعر 85 ريال سعودي.

جزء الشوربات

شوربة بكريمة المأكولات البحرية سعرها 23 ريال سعودي.

شوربة بكريمة المأكولات البحرية الحارقة مع الثوم سعرها 23 ريال سعودي.

اثنان قمبو سواء روبيان أو سمك أو دجاج أو قباقب أو المزيج بينهم سعره 23 ريال سعودي.

19 بيسك سواء روبيان أو سمك أو دجاج أو قباقب أو المزيج بينهما سعره 23 ريال سعودي.

شوربة دارينا سعرها 23 ريال سعودي.

شاودر سواء مأكولات بحرية أو سمك أو أصداف سعره 23 ريال سعودي.

جزء المقبلات