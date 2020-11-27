طريقة التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل بخطوات سهلة

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عمر شويل - جدة التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل، بعد الجائحة العالمية الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت جميع الدول بفرض بعض القوانين والإجراءات والاحترازات الجديدة، وذلك لحماية المواطنين من التجمعات وتقليل فرص النزول من المنزل، حتى يتم تحجيم فرص انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، ومن ضمن تلك الإجراءات الوقائية بالسعودية أنه تم تحويل جزء كبير من خدمات السعودية إلى خدمات إلكترونية حتى لا يوجد حاجة لذهاب المواطنين لقضاء تلك الخدمات بأنفسهم من الهيئات المختصة، وخدمات الكهرباء واحدة من تلك الخدمات التي تمت أخيرًا بشكل إلكتروني.

تحويل شركة الكهرباء خدماتها إلكترونيًا

قامت شركة الكهرباء بالسعودية بتحويل جزء كبير من خدماتها لتتم بشكل إلكتروني لمنع قدوم المواطنين للمكاتب والهيئة المختصة لإنهاء الخدمات التي يريدونها، ومن ضمن تلك الخدمات هي التعرف على فاتورة الكهرباء وسدادها، وقد تمت تلك الخدمة أخيرًا بشكل إلكتروني مما ساعد في الحد من وجود المواطنين بمكاتب شركة الكهرباء.

التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء

قامت شركة الكهرباء بتوضيح طرق التعرف على فاتورة الكهرباء من المنزل بدون أي تعب، إما من خلال رقم الهوية الشخصية للفرد أو رقم اللوحة، وكذلك يمكن سداد قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي من خلال زيارة موقع وزارة الكهرباء الرسمي على الإنترنت.

طريقة التوصل لقيمة فاتورة الكهرباء

أوضحت شركة الكهرباء من خلال حسابها الرسمي أن الطريقة التالية تسمح للجميع للتوصل إلى قيم فواتير الكهرباء الخاصة بهم وهي: