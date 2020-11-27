نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم برجر كينج بالسعودية وأسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم برجر كينج، مطعم برجر كينج من أشهر مطاعم العالم وله أكثر من 400 فرع بجميع الدول، وكان أول مطعم تم تأسيسه بعام 1992، وتتواجد فروعه بالمملكة العربية السعودية ويلقى العديد من الزائرين له، ويشتهر المطعم بتحضيره للبرجر والمأكولات البحرية بطريقة سرية رائعة لا يوجد من يقدمها مثل مطعم برجر كينج، نقدم لكم منيو برجر كينج.

منيو مطعم برجر كينج

الجزء الخاص بالبرجر

لايت وبر فردي الكبير سعره 26 ريال، الوسط سعره 24 ريال، الصغير سعره 22 ريال.

ستيك هاوس فردي سعره للكبير 30 ريال، للوسط سعره 28 ريال، للصغير سعره 26 ريال.

مشروم آند سوسيس فردي الكبير سعره 26 ريال، الوسط سعره 24 ريال، الصغير سعره 22 ريال.

وابر فردي سعره للحجم الكبير 26 ريال سعره للحجم الوسط 24 ريال سعره للحجم الصغير 22 ريال.

دابل وابر فردي الحجم الكبير سعره 32 ريال الحجم الوسط سعره 30 ريال الحجم الصغير سعره 28 ريال.

تربل وابر فردي سعره للكبير 36 ريال للوسط سعره 34 ريال للصغير سعره 32 ريال.

وابر جونيور فردي سعره 21 ريال للحجم الكبير و19 ريال للحجم الوسط و16 ريال للحجم الصغير.

جزء الدجاج

سبايسي تشيكن ديلوكس حجم كبير سعره 26 ريال حجم وسط سعره 24 ريال حجم صغير سعره 22 ريال.

بيج كنج تشيكن سعره 23 ريال للكبير و21 ريال للوسط و19 ريال للصغير.

كنج تشيكن فيليه للحجم الكبير 30 ريال للحجم الوسط 28 ريال للحجم الصغير 26 ريال.

تشيكن ستيك هاوس سعره 30 ريال للحجم الكبير، و28 ريال للحجم الوسط، و26 ريال للحجم الأصغر.

تشيكن كرسبي فردي سعر الحجم الكبير 23 ريال سعر الحجم الوسط 21 ريال سعر الحجم الصغير 19 ريال.

التواصل مع مطعم برجر كينج بالسعودية

يعمل المطعم بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، ويمكن التواصل مع المطعم من خلال الاتصال على رقم 92000002 وهو رقم المطعم الخاص.