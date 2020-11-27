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عمر شويل - جدة جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بعد ما عدا المقررات العملية، قامت جامعة أم القرى بالإعلان عن الإنتهاء من كافة الإختبارات للفصل الدراسي الأول عبر مواقع التواصل الإلكترونى للجامعات لعام 2020م / 1442 ه‍ عن بعد لكافة برامج التعليم ما عدا المناهج العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب؛ وذلك طبقاً للإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة الطلاب من جائحة كورونا.

أعلنت جامعة أم القرى من خلال حسابها الشخصي على موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يسمي “تويتر”، يوم الثلاثاء الماضي: إنه سوف يتم ذلك من أجل حماية الطلاب والطالبات في الجامعات والحفاظ على سلامتهم.

قام رئيس الجامعة الذي يدعي آل مذهب، بفحص كافة البرامج المتعلقة بالدراسات العليا، أثناء عقد الاجتماع الذى تم حضوره مجموعة من مسئولى الدراسات العليا بالجامعة داخل المملكة العربية السعودية.

نبذة عن جامعة أم القري

تعتبر جامعة أم القرى واحدة من الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي توجد في مكة المكرمة، وهي من الجامعات الحكومية الحديثة، التي تم إنشائها عام 1950م، وسميت في ذلك الوقت باسم كلية الشريعة، ومن هنا صارت الجامعة من أول وأفضل المؤسسات التعليمية التي تم إنشائها في دول الخليج العربى.

أهم تخصصات جامعة أم القرى

شملت الجامعة مجموعة من التخصصات في كافة المجالات المختلفة والمتنوعة والتي من أبرزها تخصصات الطب، والهندسة، والعمارة الإسلامية، والتربية، والعلوم، وغيرها من التخصصات الكثيرة والمتنوعة، كما أن الجامعة تفتح باباها لاستقبال كافة الشباب والبنات للإلتحاق بها، مما جعلها من أهم الجامعات في دول الخليج والدول المحيطة بها.

نظراً لتوافر مجموعة من الفروع العملية المختلفة والمتنوعة في الجامعة، والتي يجعل من الصعب إجراء الطلاب الاختبارات سواء بشكل نظري أو عن طريق الإنترنت، فأصدرت إدارة جامعة أم القرى قرارًا بأن كافة التخصصات العملية والتي من بينها كلية الهندسة وكلية الطب، سوف يتم إجراء الاختبارات المتعلقة بها في الجامعة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا علي سلامة الطلاب من فيروس كورونا المنتشر، ويتم ذلك عن طريق وضع مسافات بين الطلاب والطالبات مع ارتداء الكمامة، وذلك ضمانًا للحفاظ عليهم وعلى سلامتهم من انتقال العدوى.