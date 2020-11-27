نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرسوم المرافقين في رقم الإقامة 2021 تعتبر خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة من أكثر الأمور الهامة التي يهتم بها العديد من الأشخاص، حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الرسوم عبر الإنترنت بدون أن يضطروا للذهاب إلى الجهات المختصة وإضاعة الكثير من الوقت وبذل مجهود كبير، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2021 وكيفية حساب رسوم المرافقين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

في الخطوة الأولى يتم الذهاب الى موقع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية وبعد ذلك يتم تحديد الموقع المقيمون وتقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية، وسوف تظهر لك العديد من الخدمات تقوم بالضغط عن خدمة استعلام عن رسوم المرافقين ثم تقوم بتحديد الخدمات الموجودة بجانب الجوازات ثم بعد ذلك تقوم بتحديد اختيار خدمة المرافقين وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تتعلق برسوم المرافقين من خلال استخدام رقم الإقامة.

حساب رسوم المرافقين 1442

بعد توضيح خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة من خلال السطور السابقة سوف نتعرف على الخطوات التي تساعدك على حساب رسوم المرافقين وهي كالآتي:

أولا يتم الذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة برسوم المرافقين وتقوم بالضغط على إجراء مطلوب ثم تكون اختيارك أحد الخيارات التي تتواجد أمامك وتقوم بتحديد الأرقام أو تجديدها، أو تقوم ب أضافة مولود أو يمكنك اضافة تابع، ويمكنك أيضا في نفس الوقت الاستعلام بشكل عام أو خروج نهائي بعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن تاريخ الميلاد ومدة الإقامة وموعد انتهائها ثم تقوم بالضغط على كلمة احسب سوف تظهر لك مبلغ الرسوم التي ينبغي عليك سدادها.