نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استثمار المال في الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من عملاء مصرف الراجحي عن خطوات استثمار المال في الراجحي حيث يُوفر مصرف الراجحي الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف من الهيئة الشرعية السعودية، وهي عبارة عن صناديق يتم تشغيلها وإدارتها على مستوى عالي من الاحترافية والدقة وتتضمن الاستثمار في الأصول والاستثمار في الأسهم.

استثمار المال في الراجحي

يعمل الراجحي في مجال الاستثمارات ويمنح عملائه محفظة استثمارية متكاملة مع صناديق الاستثمار المدارة باحترافية ودقة، واستثمار الأموال في الراجحي تعمل بطريقة فريدة من حيث توزيع الأصول واستراتيجية الاستثمار، ويشمل صناديق مغلقة وصناديق محمية، لتحقيق عوائد مادية عالية ولتنمية رأس المال.

يعمل الراجحي على زيادة الأصول من خلال الاستثمار في شركات ملتزمة بأحكام الشريعة، كما أنه يُركز على الشركات التي تُوزع الأرباح وبعد ذلك يوزع المصرف الأرباح على المستثمرين لديه على فترات زمنية معينة.

وتشمل فئات الأصول الأساسية كالتالي:

وصناديق الأسهم (المحلية وعلى مستوى منطقة الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي)،

صناديق رأس المال المحمية.

الصناديق العقارية.

ومختلف الصناديق متعددة الأصول.

يوفر الراجحي إدارة الأصول لتنفيذ استراتيجية الاستثمار لتلبية حاجات العملاء، ويتكون الفريق من مديرين متمرسين لديهم خبرات متنوعة وسجل حافل ممتلئ بالنجاح في إدارة الأصول

أنواع صناديق الاستثمار في الراجحي

يقدم الراجحي مجموعة من صناديق الاستثمار كالتالي:

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية.

الصناديق المحلية.

صناديق متعددة الأصول.

صناديق الصكوك

صناديق الأسهم العالمية.

تعمل هذه الصناديق على تنمية المال على المدى الطويل والاستفادة من توزيعات الاستثمارات.

خطوات فتح حساب استثماري في الراجحي

الولوج إلى موقع الراجحي.

ملء الاستمارة الإلكترونية لفتح حساب استثماري.

التأكد من توافر بطاقة صراف آلي سارية الصلاحية.

النقر على أيقونة البداية.

أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي.

تصل رسالة نصية بها كود على الجوال

أدخله في المكان المخصص ثم النقر على الاستمرار.

طريقة فتح محفظة إضافية في الراجحي