نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين 2021 يعتبر المرافقين هو ما يعرف باسم الوافد إلى المملكة السعودية وهم الزوجة والأبناء حيث قام القانون داخل المملكة السعودية بتحديدهم رسوم الإقامة لجميع المرافقين، حيث زادت النسبة عن الثلاث أعوام الماضية إلى 100 ريال سعودي عن المرافق، وبعد أن تم زيادتها وصلت إلى 300 ريال سعودي عن الفرد شهرياً، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين 2021.

الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين

يتم استثناء بعض الفئات من دفع الرسوم التي قد أوضحتها إدارة الجوازات بالمملكة السعودية التي تتضمن كالآتي،

يتم استثناء الطلبة الذين يدرسون لمدة أربع أعوام، بجانب أبناء المرأة السعودية أو المرأة المطلقة والتي يكون لديها أطفال.

من ضمن الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين إعفاء العمالة المنزلية من سدادها حيث يتم إعفاء بعض الشركات التي يصل عدد العمال فيها إلى 9 عمال فقط، ويتم استثناء الأشخاص الذين يحملون الإقامة دائما والمرأة الأرملة التي يكون لديها أطفال يتم استثنائها من دفع الرسوم.

الاستعلام عن رسوم المرافقين 2021

بعد معرفة جميع الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين يمكنك الاستعلام عن هذه الرسوم من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة:

أولا يتم الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم اختيار أبشر افراد سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية وتقوم بكتابة جميع البيانات ثم تقوم بالضغط علي الجوازات، وتقوم باختيار الاستعلام عن االمرافقين سوف تظهر أمامك صفحة تتضمن جميع البيانات الخاص بكم والرسوم التي ينبغي سدادها على كل فرض.