البنك السعودي للاستثمار فتح حساب أون لاين 1442 بالخطوات

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عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار فتح حساب إلكتروني عبر شبكات الإنترنت، تُعتبر من أهم الأمور التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين السعودين المهتمين بمجال البنوك والتمويلات المصرفية، فمن خلال الحساب الجاري ببنك الاستثمار يمكن لكافة العملاء الدخول إلى سوق الأسهم الاستثمارية والاستثمار فيها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح والاستفادة من عروض البنك، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى وهذا ما يسعى إليه كافة المواطنين حالياً، وليتمكن المواطن من إنشاء الحساب بنجاح لابد من توافر بعض الشروط واتباع بعض الخطوات البسيطة وهذا ما سنتناوله في حيثيات هذا المقال.

بنك الاستثمار السعودي

يعتبر البنك السعودي للاستثمار من أهم البنوك الاستثمارية الموجودة على ساحة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، حيث حظي البنك مؤخرا بإقبال عدد كبير من المواطنين السعوديين والعملاء الاستثماريين من كافة البلاد العربية لما يقدمه من خدمات إلكترونية هامة سنتعرف عليها لاحقاً.

تأسس بنك الاستثمار بالمملكة العربية السعودية في الخامس والعشرين من جمادى الثاني عام 1396 هجرياً، كما خضع البنك تحت إشراف مؤسسه النقد السعودية، كما يضم البنك لائحة من المساهمين الهامين، وهم على النحوّ الآتي:

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

العديد من المؤسسات والشركات السعودية العامة والأفراد السعوديين.

كما يعمل البنك على توفير أكبر قدر من سبل الراحة لكافة عملائه ومواطني المملكة العربية السعودية بلا استثناء،حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين الحصول على خدماتهم من خلال طرق رقمية إلكترونية بدون الحاجة لبذل أي جهد وتوفيراً للوقت، كما يوفر البنك كافة الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين مما يساعد العملاء على استثمار أموالهم والربح من خلالها بطرق بسيطة ومريحة.

كما عمل البنك على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية مثل ( تداول الأسهم – التأمينات – إدارة الأصول – بطاقات الائتمان) التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء، حيث يسعى البنك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية إلى أن يصبح أحد البنوك الرائدة بالوطن العربي.

خدمات بنك الاستثمار السعودي 1442

يتميز البنك السعودي للاستثمار بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية والمصرفية المختلفة، تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

يمكن لكافة العملاء بالبنك بتسديد الفواتير والمدفوعات الحكومية وذلك بعد فتح حساب ببنك الاستثمار.

إمكانية الإطلاع على الحساب وإتاحة الفرصة لكافة العملاء في التحكم في الحساب بسهولة.

سهولة الاستعلام عن كافة التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الحساب باستمرار.

إمكانية اطلاع العملاء بشكل دائم ومستمر على أسعار العملات.

يسهل على العملاء القيام بعملية طلب بطاقة السفر واستلامها عبر البريد الإلكتروني.

إمكانية استلام الرواتب من البنك أو من جهة العمل حسب رغبة العميل.

سهولة تحويل الأموال واستخراج الشيكات بدون وجود أي عقبات.

شروط فتح حساب البنك السعودي للاستثمار

فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار يستلزم توافر بعض الشروط والأوراق الهامة ليتمكن العميل من فتح الحساب بسهولة ويسر وبدون إهدار الوقت، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يجب ألّا يقل عمر العميل السعودي الراغب في إنشاء حساب عن 15 عام.

بالنسبة للمواطن الحاصل على جنسية من دول مجلس التعاون الخليجي فيجب ألّا يقل عمرة عن 18 عام.

أما في حالة رغبة أحد الأجانب في فتح الحساب فيشترط تقديم جواز السفر الخاص به.

يشترط وجود عنوان دائم وثابت للمواطن الراغب في فتح الحساب.

لابد من وجود إقامة سارية الصلاحية بداخل المملكة للوافدين.

في حالة مراجعة هذه الشروط وتوافرها فبإمكان أي مواطن الحصول على حساب رقمي إلكتروني بالبنك السعودي للاستثمار.

خطوات فتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار

تتمثل خطوات فتح حساب أون لاين لدى البنك السعودي للاستثمار في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكترونيّ لبنك الاستثمار السّعوديّ عبر شبكات الإنترنت.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “نماذج البنك” الظاهرة في من الصفحة الرئيسية لموقع البنك.

ثم يقوم باختيار النموذج الخاص بفتح الحساب البنكيّ.

سيتم الانتقال تلقائياً إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب.

بعد ذلك يقوم المواطن بتعبئة البيانات المطلوب إدخالها في الخانات المخصصة لها بكل دقة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات بشكل سليم سيظهر رقمًا مرجعيًا يجب على المواطن الاحتفاظ به.

وفي حالة الموافقة سيقوم البنك خلال يومين بالرد على العميل، بعد ذلك يمكن للعميل أن يقوم بالاتصال بالبنك لطلب إتمام عملية فتح الحساب، أو من خلال اتباع الطريقة التقليدية وهي أن يقوم العميل بزيارة أقرب فرع للبنك بالنسبة للعميل لإتمام إجراءات فتح الحساب.

فتح حساب الراتب ببنك الاستثمار

بعد التعرف على شروط فتح حساب جاري لدى بنك الاستثمار سنتعرف على الشروط الخاصة بإنشاء حساب الراتب بالبنك، حيث تتمثل شروط الحصول على حساب الراتب في الآتي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم لفتح حساب الراتب بالبنك عن ثمانية عشر عاماً.

يمكن للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية ومواطني مجلس التعاون الخليجي بشرط حصولهم على بطاقة هوية سارية المفعول وعنوان دائم بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة حصول الوافدين على جواز سفر ساري المفعول.

لا يشترط وجود حد أدني للراتب ليتمكن المواطن من فتح الحساب بنجاح.

مميزات حساب الراتب بالبنك السعودي للاستثمار

يتميز حساب الراتب ببنك الاستثمار السعودي بالعديد من المميزات الهامة المتمثلة في الآتي:

سهولة فتح الحساب باستخدام الريال السعودي فقط.

يمكن لكافة العملاء الحصول على بطاقة صراف آلي مدي والتمتع بمميزاتها.

إمكانية إصدار بطاقة مدى إضافية مجاناً لأحد الأقارب.

إصدار دفتر شيكات من البنك السعودي لكافة العملاء مجاناً وبدون أي رسوم.

إمكانية طباعة كشف الحساب بشكل دوري كل شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة حسب رغبة العميل.

سهولة تسديد كافة الفواتير الخاصة بالخدمات الحكومية عبر خدمة سداد.

إمكانية إجراء التحويلات المحلية والدولية بسهولة ويسر.

سهولة الإطلاع على الحساب بعدة طرق مختلفة سواء من خلال الهاتف المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو من خلال الطريقة التقليدية وهي زيارة أحد فروع البنك.

رقم البنك السعودي

عادة ما يتعرض عملاء البنك السعودي للاستثمار لبعض المشاكل المؤقتة عند القيام بفتح حساب في البنك أو عند القيام بسحب أو إيداع الأموال أو تحويلها وغيرها من التعاملات المصرفية الأخرى، لذلك قامت إدارة البنك بوضع رقم البنك السعودي المجاني الموحد بالمملكة العربية السعودية ليتمكن المواطنين من التواصل مع خدمة العملاء في البنك بهدف حل كافة المشاكل المصرفية المؤقتة التي تواجه العملاء وليتمكنوا من تقديم الشكاوى والمقترحات للبنك.

حيث يمكن للعملاء المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية التواصل مع خدمة عملاء بالبنك السعودي للاستثمار عبر رقم الموحد “8001248000”.

أما بالنسبة للمواطنين المُقيمين في خارج المملكة العربية السعودية فبإمكانهم التواصل مع البنك عبر الرقم المجاني وهو “966114183100”.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكيفية فتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار كما تعرفنا على الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المواطن من إنشاء الحساب.