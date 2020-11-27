هل حساب المواطن مدى الحياة في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة هل حساب المواطن مدى الحياة ؟ هو بطبيعة الحال سؤال يشغل عدد كبير جدًا من المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية، ولا سيما أن إطلاق حساب المواطن جاء من أجل عدم التأثر بالإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة في ضوء رؤية المملكة 2030م، وللكن هل من المنتظر أن يستمر هذا الدعم للمواطنين مدى الحياة؟ وكيف يضمن المواطن استمرار دعم حساب المواطن هذا ما سوف نتناوله بالذكر عبر هذه المقالة.

برنامج حساب المواطن

يُعد حساب المواطن Account citizen هو أحد أهم الأنظمة والبرامج الحكومية التي قد أطلقتها المملكة العربية السُّعُودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تقديم قيمة المساعدة المالية المُناسبة للأفراد الذين يُعانون من انخفاض قيمة الدخل الشهري لهم عن 10 آلاف ريال سعودين وإلى الأفراد غير القادرين عن العمل وكبار السن والأرامل والمطلقات وغيرهم وفق آلية وشروط مُحددة.

هل حساب المواطن مدى الحياة

يحرص القائمون على برنامَج حساب المواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية على الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي تشغل تفكير المواطنين والمستفيدين من دفعات حساب المواطن الشهرية الذين تنطبق عليهم الأهلية والاستحقاق، وفيما يخص السؤال الأهم، وهو هل من المنتظر أن يستمر حساب المواطن دائمًا وعلى مدى الحياة دون انقطاع ؟ جاء السؤال والإجابة عبر حساب خدمة عملاء حساب المواطن الرسمي على موقع تويتر للتغريدات على النحو التالي:

السؤال: “الرجاء إفادتي جزاكم الله خير؛ هل حساب المواطن مستمر مدى الحياة أم له مدة معينة؟” وجاءت الإجابة على النحو التالي: “حساب المواطن مازال قائماً، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بشكل شهري”

وبناءً على ذلك؛ فإن تلك الإجابة تُشير إلى أن المواطن من حقه الحصول على مساعدات حساب المواطن المالية باستمرار وطالما كان البرنامَج قائمًا مادام تنطبق عليه شروط الاستحقاق كُلََّها.

ضوابط حساب المواطن

هناك مجموعة من الضوابط التي قد أَعْلَنَها حساب المواطن كي يستمر المواطن في التمتع بالاستفادة من دفعات الدعم المالية المُقدمة من الحساب، ولقد شملت تلك الضوابط مجموعة من الإرشادات العامة للمستفيدين المستقلين الذين قد بغوا 18 عامًا بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن، كما يلي:

تقديم (عقد إيجار موحد) من خلال (منصة إيجار).

تقديم صك ملكية السكن.

تقديم مشهد إثبات سكن، سواء السكن الجامعي أو السكن في الوحدات الخاصة بالكليات العسكرية أو المعاهد، وهو شرطًا أساسيًا من أجل ضمان استمرار الدعم.

شروط استحقاق حساب المواطن

فيما يخص شروط الاستحقاق العامة لدعم دفعة حساب المواطن الشهرية، في تأتي على النحو التالي: