نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة ادخار بنك التسليف وما هي حوافز ومميزات منتج زود الادخاري للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة ادخار بنك التسليف تعتبر من الأدوات الهامة التي يوفرها البنك عبر موقعه الإلكتروني، وهي عبارة عن حاسبة تقديرية للمبلغ المتوقع أن يدخره العميل مع الوضع في الاعتبار المصروفات الأساسية والثانوية الشهرية، ويوفر بنك التسليف سابقاً أو بنك التنمية الاجتماعية بالمسمى الحالي خدمة حاسبة الإدخار لكافة المواطنين، وتم إطلاق تلك الخدمة ضمن المنتجات والأدوات الادخارية التي يقدمها البنك إضافة إلى برامج التمويل الاجتماعي، حيث يوفر البنك أيضا منتج ادخاري مميز هو برنامج زود الادخاري، والذي يمنح من خلاله المواطن السعودي الكثير من المميزات والحوافز الشهرية لتشجيع الادخار.

حاسبة ادخار بنك التسليف

تعتبر حاسبة الإدخار في بنك التنمية أحد الأدوات الادخارية الهامة والبسيطة في استخدامها، وهي خدمة متاحة أمام الجميع بدون الحاجة لإنشاء حساب في الموقع الإلكتروني للبنك، وصُممت تلك الخدمة خصيصا لمساعدة المستخدم على التحكم في مصروفاته الشهرية الخاصة، وذلك عن طريق حساب القيمة التقديرية لمبلغ الادخار الشهري المتوقع، حيث يتم مراعاة الراتب الشهري وكذلك المصروفات الأساسية والثانوية للمستخدم ،ثم حساب قيمة مبلغ الادخار عبر حاسبة ادخار بنك التسليف.

خطوات استخدام حاسبة الإدخار بنك التسليف

يستطيع المستخدم تنفيذ خدمة حاسبة إدخار بنك التسليف بكل سهولة، لحساب أفضل قيمة تقديرية للمدخرات الشهرية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف واختيار الخدمة، أو يمكن الذهاب مباشرة إلى الحاسبة عبر حاسبة ادخار بنك التنمية. في الخطوة الأولي يقوم المستخدم بإدخال معلومات الراتب الشهري والإضافي والمكافآت، وأي مصادر دخل أخرى إن وُجدت. وفي الخطوة الثانية يقوم المستخدم بإدخال معلومات المصروفات الشهرية الأساسية، مثل فواتير الماء والكهرباء وغيرها. يقوم المستخدم في الخطوة الثالثة بتحديد معلومات المصروفات الثانوية، مثل النشاطات الاجتماعية والترفيهية وغيرها. أخيرا يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة عرض النتائج، لعرض القيمة الادخارية عبر حاسبة ادخار بنك التسليف.

مميزات برنامج زود الادخاري وشروط الاشتراك

يوفر بنك التنمية الاجتماعية منتج زود الادخاري المميز والفريد، وهو العنصر الثاني من الحلول الادخارية للبنك إلى جانب أداة حاسبة إدخار بنك التسليف، ويتضمن عدد من المميزات والمواصفات الفريدة بالاضافة إلى حوافز شهرية وأرباح للمشتركين، وهو برنامج متوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ولا يشترط مبلغ محدد للادخار الشهري، كما يحتوي أيضا على حاسبة تقديرية لحساب الحوافز الشهرية المتوقعة وفقا للمبلغ الذي قام العميل بادخاره في برنامج زود الادخاري.

وتصل القيمة الحوافز الشهرية إلى 20% من قيمة مبلغ الادخار، بالاضافة إلى حافز استثنائي في نهاية مدة برنامج زود الادخاري يصل إلى 3 آلاف ريال، فقط يشترط البنك في المشترك أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام، كما يجب أن يكون المشترك من مستحقي التمويل الاجتماعي أو تنطبق عليه شروط القرض الاجتماعي للبنك.

حاسبة حوافز برنامج زود الادخاري

تزامناً مع إطلاق البنك لخدمة حاسبة إدخار بنك التسليف، أطلق البنك أيضا حاسبة حوافز برنامج زود الادخاري لتعريف المشترك بالقيمة التقديرية للحافز الشهري، ويمكن استخدام الحاسبة بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف واختيار الخدمة، أو يمكن الذهاب مباشرة إلى الحاسبة عبر حاسبة حوافز برنامج زود الادخاري.

إدخال المعلومات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.

تعبئة المعلومات الخاصة بالمصروفات الشهرية الأساسية والإضافية.

في الخطوة الأخيرة يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة حساب الضغط لإظهار قيمة الحوافز المستحقة بشكل تلقائي.

نرجو في نهاية موضوعنا حول حاسبة ادخار بنك التسليف أن نكون قد وفقنا في توضيح كافة المعلومات والاستفسارات، بعد أن تعرفنا على خطوات استخدام كل من حاسبة حوافز برنامج زود الادخاري وحساب الإدخار في بنك التنمية، واستعرضنا معكم مميزات وشروط الاشتراك في برنامج زود الادخاري من بنك التسليف.