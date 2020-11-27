نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي 1442 وكيفية التقديم علي شراء بيت وشروط التمويل العقاري وانواع حلول التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي 1442 وكيفية التقديم علي شراء بيت وشروط التمويل العقاري وانواع حلول التمويل العقاري: تزداد يومياً عمليات البحث عن مصرف الراجحي فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أعلان مصرف الراجحي عن منتجات التمويل العقاري الذي يقدمها للمواطنين السعوديين، ويقدم بنك الراجحي تمويلات عقارية تتماشي مع كل مواطن سعودي، وذلك بتعاون مصرف الراجحي مع منصة سكني السعودية، وسنتعرف علي كافة الشروط والتفاصيل و فى موضوعنا هذا علي موقع ثقفني.

الخدمات التمويلية لشراء بيت عن طريق مصرف الراجحي 1442

يوجد العديد من خدمات التمويل العقارية التي تقدمها البنوك فى المملكة العربية السعودية، وأيضا توجد خدمات أخري تقدمها منصة سكني عبر الموقع الألكتروني الخاص بها، وخدمات منصة سكني تابعة لوزارة الأسكان السعودية وخدمات المنصة متاحة لجميع المواطنين السعوديين، ومن هذا يقوم مصرف الراجحي بتقديم تمويلات عقاريه وتسهيلات كثيرة متكاملة للمواطنين الراغبين فى بناء بيت عن طريق مصرف الراجحي او شراء فيلا او شقة علي حسب طلب ورغبة عميل البنك.

أنواع حلول التمويل العقاري فى شراء بيت عن طريق مصرف الراجحي 1442

شراء فيلا او شقة: عند شراءك فيلا او شقة تحصل علي تمويل يعادل 58 ضعف راتبك الشهري، وتبلغ مدة التمويل 20 عام، وأيضاً يمكنك الحصول علي تمويل يعادل 82 ضعف راتبك الشهري لمدة تبلغ ل 30 عام. شراء أرض: عند شراءك أرض تحصل علي تمويل يساوي 53 ضعف راتبك الشهري، ويجب أن تتوفر شروط الحصول علي التمويل العقاري، ويجب أن لا تقل مساحة الأرض المُقدم علي شراؤها عن 200 متر مربع. برنامج تمويل إضافي: وذلك برنامج يمنح المتوافر فيهم الشروط علي صرف قرض بمبلغ 500 ألف ريال سعودي لتمويل وحدة سكنية تحت الإنشاء او تمويل البناء الذاتي. بيتك مصدر تمويلك: فى هذا التمويل يمكنك الحصول علي سهم وطني بضمان العقار الذي تملكة، أي يعني رَهن عقارك تحت مصرف الراجحي.

حاسبة الراجحي لشراء بيت 1442

عن طريق حاسبة التمويل العقاري لمصرف الراجحي يمكنك معرفة قيمة التمويل العقاري المستحق بتعبئة البيانات المطلوبة الموضحة بالصورة أدناة، وستجد بيان بقيمة القسط ومبلغ التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل العقاري من مصرف الراجحي 1442

من أجل حصولك علي تمويل عقاري من مصرف الراجحي لشراء بيت، هناك شروط أقرها مصرف الراجحي لابد من توافرها حتي يتم تمويلك .