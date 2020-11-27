نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يوزع هدايا الشتاء فى تلك المحافظات والمناطق بالسعودية .. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف السعودية التي تقدم الدعم المالي للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فهو يعمل على تقديم القروض المختلفة والتي تعد من ضمنها قرض الزواج وذلك لمساعدة الشباب فى الزواج وعمل المشاريع الصغيرة لكثب الرزق والمال، يرجع تاريخ مصرف الراجحي لعام 1957، كما يعتمد المصرف فى تعاملاته على أحكام وضوابط الشريعه الأسلامية، ويبلغ رأس مال المصرف 25 مليون ريال سعودي، وقد قام بتأسيس المصرف الأخوه صالح وعبدالله وسلمان ومحمد بن عبدالعزيز الراجحي.

مصرف الراجحي يوزع هدايا الشتاء بالسعودية

قام صرف الراجحي السعودي بتويع بعض الهدايا على المواطنين والمقيمين بالسعودية، تلك التي عرفت بهدايا الشتاء، ويستمر المصرف فى توزيع تلك الهدايا للعام الرابع على التوالي، وقد شارك الموظفين ومواظفات المصرف فى توزيع تلك الهدايا وذلك كمساهمه منهم فى مساعدة المواطنين فى التغلب على أعباء المعيشة وتنفيذاً للبرنامج الخيري للمصرف.

هدايا مصرف الراجحي

وقد تمثلت الهدايا التي قام مصرف الراجحي بتوزعها فى محافظات السعودية في:

بطاطين. دفايات كهربائية. ملابس شتوية.

المحافظات والمناطق التي تم توزيع الهدايا فيها

الرياض.

جازان.

الطائف.

الباحة.

الحدود الشمالية.

حائل.

القصيم.

عسير.

المنطقة الشرقية.

كما أكد المصرف على توزيع هدايا أخري فى مناطق ومحافظات أخري بالسعودية خلال الفترة القادمة، وناشد مصرف الراجحي الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى محافظات المملكة العربية السعودية المختلفة على مساعدت المصرف فى تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين تلك المساعدات الخاصة بهدايا الشتاء وغيرها، وذلك تحفيزاً على العمل الإنساني والخيري وتنشيط العمل التطوعي الذي يهدف لمساعدت الفقراء والمحتاجين بالسعودية.

مصرف الراجحي يقدم قروض الزواج للمواطنين السوديين

وعلى صعيد أخر فمصرف الراجحي هو أحد أكبر المصارف السعودية اليوم، يعمل على تقديم العديد من أنواع القروض المختلفة والتي تعد من ضمنها قروض الزواج، وذلك بناء على شروط ومعايير يجب توفيرها فى المتقدم للحصول على القرض أولاً، ويتم تسديد تلك القروض بأقساط شهرية مع تيسير عملية التسديد على المواطنين، كما يقدم المصرف قروض المشاريع الصغيرة لمساعدة شباب المملكة فى بدأ حياتهم العملية بشكل جيد والأعتماد على أنفسهم، فى انتظار تعليقاتكم حول موضوع اليوم وتوزيع هدايا مصرف الراجحي فى محافظات السعودية.