نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف والتنمية الاجتماعي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف والتنمية الاجتماعي بدون كفيل ، قد سهل بنك التنمية الاجتماعية أي بنك التسليف الحصول على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل وذلك لمراعاة ظروف هذه الفئات وهذا ما كانت قد تسعى إليه الحكومة السعودية لتحسين الحالة المادية للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً لمحدودي الدخل كما تقدم لهم الحكومة جميع التسهيلات لهم بشروط وطلبات بسيطة والآن سوف نقدم لكم شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف . كيفية التقديم على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التسليف . يجب على المتقدم إنشاء حساب خاص به لتقديم الطلب ، وإذا كان لدية حساب قديم فلا داعي لإنشاء حساب جديد .

ثم اضغط على زر التقديم الإلكتروني .

يجب على المتقدم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الموقع إذا كان الحساب جديد .

أما إذا كان الحساب قديم يجب على المتقدم إدخال الاسم الخاص به وإدخال كلمة السر ثم يضغط المتقدم على زر التقديم الإلكتروني ، كما يجب عليه إدخال جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح . ما هي الفئات التي تستحق قرض الأرامل والمطلقات الأرامل والمطلقات .

محدودي الدخل .

ذوى الاحتياجات الخاص . شروط الاستفادة من قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل السيدة الأرملة أو المطلقة المقدمة للقرض يجب أن تكون سعودية الجنسية .

السيدة الأرملة أو الأرملة لا تملك أي سجل تجارى .

أبناء السيدة الأرملة أو المطلقة إذا كان لديها أطفال معاقين أو غير متزوجين فيتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة .

يجب على السيدة الأرملة أو المطلقة المقدمة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات تقديم صرة الهوية الشخصي لها .

تقديم صرة الهوية الشخصي لها . دخل الفرد الواحد داخل الأسرة يجب أن لا يزيد عن 2000 ريال سعودي .

المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعمل في القطاع الخاص يجب أن لا يوصل مرتبها الشهري إلي 10 ألف ريال سعودي .

من الضروري المرأة التي تعمل في القطاع الخاص لا يصل مرتبها إلى 10 ألف ريال سعودي .أن

الابن أو الابنة التي تصل إلى سن 24 سنة ولم تتزوج أو تكون موظفين تدخل من ضمن أفراد الأسرة .

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