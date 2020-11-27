نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بدون فوائد بأقساط ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بدون فوائد بأقساط ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فتسعى الحكومة السعودية دائماً لمساندة المواطنين السعوديين على أعباء الحياة ومن خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة يقدم منتج آهل وهو قرض شخصي لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأيضاً يستطيع العملاء الحصول على منتج آهل بدون ضامن وذلك بشروط محددة

شروط الحصول على منتج آهل

يستطيع المواطنين السعوديين بالمملكة طلب الحصول على منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية اذا توافر لديه عدد من الشروط المحددة وهي كما يلي

يشترط أن يكون المواطن المتقدم لطلب الحصول على منتج آهل بالمملكة سعودي الجنسية

قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية يبلغ قيمة 60 ألف ريال سعودي

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم لطلب الحصول على منتج آهل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي

يشترط أن لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على تمويل آهل عن 18 عام وقت طلب منتج آهل ويشترط أن لا يزيد عن 50 عام

العاملين بالقطاع الحكومي لا يحتاجون إلى كفيل ولكن باقي المواطنين والمواطنات يحتاجون إلى كفيل

مزايا تمويل آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل آهل يتميز بأن العميل يستطيع سداد قيمة التمويل على فترات زمنية ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات

يحصل العميل على منتج آهل بدون أى فوائد أو رسوم

يمكن أن يحصل المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على منتج آهل بقيمة تصل إلى 60 آلف ريال

منتج آهل يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن من العاملين بالقطاع الحكومي بالسعودية

منتج آهل هو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

طريقة الحصول على منتج آهل