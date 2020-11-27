نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده عروض هذا الأسبوع وحتى أول ديسمبر خصومات على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده عروض هذا الأسبوع مميزة، وتشمل خصومات متعددة، وذلك بمناسبة تخفيضات شهر نوفمبر والجمعة البيضاء، ويقدم من خلال عروض بنده ماركت الأسبوعية على وجه المثال خصومات بنده الكترونيات التي تشمل الجوالات الذكية وتشمل أيضًا الكثير من المواد الغذائية، ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والمجمدة، ولذلك سنوفر لكم عروض بنده للجوالات بالإضافة إلى عروض السلع الأساسية من الهايبر.

هايبر بنده عروض

من خلال عروض هايبر بنده هذا الأسبوع نجد تشكيلة مميزة من التوابل وأنواع مختلفة من المكسرات التي تحتاج إليها سيدة المنزل سواء من أجل تقديمها للأسرة أو من أجل تزيين الحلويات بها، فهناك عروض جوز الهند المطحون، الذي وصل سعره الآن إلى 15.95 ريال سعودي، كما أنه متاح عروض بنده وهايبر بنده على الفول السوداني الأبيض المملح، بسعر الكيلو يصل إلى 16.95 ريال سعوي.

وهناك خصومات على الزعتر الأخضر الأردني، وأخرى على الكركم والفلفل الأسود المطحون، والمكسرات المشكلة العادية بسعر يصل إلى 49.95 ريال سعودي.

عروض موقع هايبر بنده على اللحوم

احصل على معكبات اللحم البقري الكولومبي قليل الدسم بسعر يصل إلى 29.95 ريال سعوي من هايبر بنده هذا الأسبوع، أو المفروم البقري الكولومبي قليل السم، وروستو بقري، وإسكالوب بقري كولومبي، وأيضًا البرجر الطازج هذا الأسبوع يشهد مجموعة من الخصومات.

ولا يفوتك الحصول على فيليه صدور دجاج سعر ال 450 جرام منه يصل إلى 18.95 ريال سعودي، بدلًا من 20.75 ريال سعودي، وهناك دجاج كاملة مقطعة اليوم بسعر الكيلو الذي يصل إلى 17.95 ريال سعوي.

ومتاح من خلال أسواق بنده وأيضًا هايبر بنده أون لاين سيقان دجاج طازجة من الوطنية، أو الدجاج الطازج المقلي.

عروض هايبر بنده إلكترونيات

وفي أسواق هايبر بنده يمكن الاستفادة من هايبر بنده عروض إلكترونيات التي تشمل أجهزة التليفزيون مثل شاشات سكاوي وورث، ومعها حامل وريسيفر بسعر يصل إلى 999 ريال سعودي، ومتاح أيضًا مجموعة من الشاشات، مثل تليفزيون توشيبا، وإميكس جلوريا، ومعهم هدايا مميزة، بالإضافة إلى تليفزيون تي سي ال بمقاس يصل إلى 55 بوصة، معه الحامل والريسيفر بعد الخصم يمكن الحصول عليه بسعر 1399 ريال سعودي.