نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده للجوالات خصومات جوالات سامسونج وهواوي من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات تمثل سعادة كبيرة لكن من يرغب في اقتناء جوال من الجوالات الذكية التي تحمل علامة تجارية مميزة، مثل عروض بنده جوالات ايفون وعمومًا تعتبر عروض الجوالات اليوم من بنده مميزة لكافة الأنواع وخصوصًا سامسونج وهواوي وغيره من الجوالات، إلى جانب تقديم هايبر بنده عروض ايفون والذي يدخل في إطار عروض بنده الكترونيات هذا الأسبوع بالإضافة إلى عروض بنده ماركت الأسبوعية لجميع السلع الغذائية.

عروض بنده للجوالات

من خلال هايبر بنده يمكن الاستفادة من الخصومات المتعددة على الإلكترونيات، ويدخل في إطارها الجوالات، فيقدم الهايبر هذا الأسبوع عروض على:

عرض وخصم على هواوي واي بي المميز، بسعر يصل إلى 579 ريال سعوي، ويمكن أن توفر أكثر من خلال عروض هايبر بنده الأسبوعية وتحصل على هواوي واي 5 لايت، الذي يدعم تقنية الجيل الرابع، بسعر يصل إلى 359 ريال سعودي.

وإن كنت تريد الحصول على هواتف أعلى من ذلك فهناك أيضًا عروض بنده هواوي واي 8 بي، الذي يصل سعره إلى 799 ريال سعودي، احصل عليه ووفر 130 ريال، كما أن هناك خصومات على هواوي واي 9 أي الذي وصل حديثًا إلى الهايبر، ويمكن الحصول عليه بسعر 1099 ريال سعودي.

ولدى هايبر بنده أيضًا في العروض المخصصة لهذا الأسبوع جوال هواوي نوفا 7 أي الذي يمكن الحصول عليه بخصم يصل إلى 100 ريال، أي أنك ستحصل عليه بسعر 1049 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات سامسونج

وضمن معروضات هايبر بنده الأسبوعية، هناك عروض جوالات سامسونج، فيمكن الحصول على هاتف سامسونج أي 1 كور بسعر يصل إلى 329 ريال سعودي، وهو من الهواتف التي وصلت حديثًا إلى الهايبر، كما أنه متاح هاتف أعلى منه من سامسونج، وهو سامسونج أي 31 بسعر يصل إلى 899 ريال سعودي، أما سامسونج أي 21 أس يمكن الحصول عليه بسعر 769 ريال سعودي.

عروض بنده للجوالات 2020

وضمن عروض بنده للجوالات بإمكانك الحصول على جوالات لينوفو، والتي يأتي على رأسها هاتف لينوفو أي 7 والذي يمكن الحصول عليه بتقنية الجيل الرابع بسعر 329 ريال سعودي، أما جوال اتس تي سي ديساير 12 اس، يمكن الحصول عليه بخصم يصل إلى 40%، أي أنك ستحصل عليه بسعر 399 ريال سعودي.