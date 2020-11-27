نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة sulfah || خطوات تسجيل طلب سلفة في دقائق للحصول على تمويل شخصي سريع للسعوديين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع سلفة sulfah هي منصة إلكترونية خُصصت منذ وقت قصير من أجل تقديم خدمة تمويل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك في صورة منح قروض صغيرة ويكون تمويلها سريع دون تعقيدات للحصول عليها، تتم عملية التمويل عبر منصة سلفة الإلكترونية خلال دقائق معدودة في خلال خمسة عشر دقيقة فقط، وتقدم منصة سلفة تمويلات مالية سريعة من خلال موافقة القواعد الإسلامية، ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع سلفة، وسوف نوضح خطوات التسجيل لكل من يرغب في الحصول على قرض فورى سريع عبر منصة سلفة الإلكترونية.

تمويل موقع سلفة sulfah

منصة سلفة تم اعتمادها في البداية على تمويل عدد صغير من الراغبين في الحصول على قرض، وذلك من أجل تطبيق المنصة وتجربتها كبداية للتوسع خلال المرحلة القادمة، وتم الاعتماد على الانطلاق في التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنذ هذا الاعتماد يبحث العديد من المواطنين عن شروط الحصول على القروض، وكيفية التسجيل عبر منصة سلفة التي يتم توافرها لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

التمويل يكون محدد بمبالغ تبدأ من 1000 ريال وحد أقصي 5000 ريال فقط.

شروط التقديم في موقع سلفة الإلكتروني

منصة سلفة وضعت شروط بسيطة من أجل الحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب من خلال توافر بعض الشروط المميزة والتي تختلف عن تمويلات البنوك من حيث السهولة والإجراءات، ومن هذه الشروط:

التمويل يكون للمواطنين السعوديين فقط لا غير.

التمويل لما يزيد عمره عن 18 عام فقط.

التمويل يكون لمن يزيد راتبه عن 3000 ريال سعودي.

التمويل يكون لمواطنين يعملون لفترة لا تقل عن 6 شهور في مكان عملهم.

خطوات التسجيل في منصة سلفة

من تتوافر فيه الشروط المحددة من منصة سلفة يقوم بالضغط على الرابط الآتي: موقع سلفة.

يقوم كل شخص بتسجيل مستخدم جديد.

تتم كتابة جميع البيانات المطلوبة من رقم الجوال، ورقم الحساب البنكي، ورقم الهوية.

رفع صورة من بطاقة الهوية داخل النموذج الخاص بالتسجيل.

الموافقة على الالتزام بالشروط والأحكام المعلنة من منصة سلفة.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة بذلك يكون تم التسجيل بنجاح، وينتظر الرد خلال دقائق معدودة من منصة سلفة بالموافقة على التمويل.

رقم الاتصال بخدمة عملاء منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع

وقد أعلن موقع سلفة عبر الموقع الرسمي له عن توفير رقم هاتف للتواصل مع العملاء الذين يرغبون في توجيه أي أسئلة خاصة بالسحب النقدي من منصة سلفة، ويتم التواصل من خلال الرقم التالي: 920000327، وسوف يتم التواصل من فريق خدمة عملاء منصة سلفة ويتم الرد خلال دقائق من إرسال الاستفسار.

منصة سلفة هي احدي وسائل الدعم المقدمة من الحكومة السعودية لمساعدة كل المواطنين عند مواجهة أي ظروف طارئة يتعرضون لها، من خلال منصة سلفة يلجأ إليها كل مواطن ويقترض المبلغ الذي يرغب به خلال دقائق معدودة، فكل الدعم يكون في مصلحة المواطن السعودي فقط وهذا هو الغرض الأول للحكومة السعودية.