رسالة إلى صديقتي …. الكاتبة الصحفية / حنان المحمدي

لا بأس ياصديقتي كل شيء سيمضي.. سيمضي وكأنه لم يكن.. وإن إمتلأ قلبك حزنا.. سياتي الغد وفي ثناياه يتراقص الفرح جذلًا يقبل روحك المتعبة، ويحتضن الآمك المرهقة حتى تمحى

رويدا رويدا ستنجحين في التغلب على كل العوائق التي أثقلت كاهلك. ستغادرك تلك الأوجاع لن تشعرين بها مرة أخرى وإن عادت حتما ستعرفين كيف تتعاملين معها

نحن نتغير ياعزيزتي مع مرور الوقت نصبح أكثر تحملا وأقل غضباً، نكتسب مناعة قويه ضد مايؤذينا

سياتي ذلك اليوم الذي تتذوقين فيه حلاوة صبرك وحسن ظنك بالله. فقد كان رفيقك في كل ذلك لم يتركك أبدا , فقط أراد أن يعلمك كيف تكونين صلبة.وكيف تقضين على هشاشة ذاتك , سيأتي ذلك اليوم الذي تسقطين فيه أحمالك الثقيلة إلى جانب الطريق وتسيرين في هالة من الرضى وراحة البال سترقصين ياصديقتي على أنغام الذكريات وسترقص الدنيا معك

ياقطعة من قلبي اعلمي يقينا أنك لن تسقطين وأنا خلفك، ولن تميلين عن الطريق وأنا أمسك بيدك سنعبر معا إلى حيث يرتاح قلبك وتطمئن نفسك…

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