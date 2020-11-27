نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض تقسيط السيارات تويوتا 2021 عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل عروض تقسيط السيارات تويوتا 2021 بلا شك تجدها عند عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في السعودية حيث دأب هذا الوكيل على مدى العقود الماضية أن يلبي شغف المستهلك السعودي في اقتناء السيارات اليابانية ذات السمعة الرائدة ليس في السعودية فحسب بل في العالم أجمع.

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في مثل هذا الوقت من العام وبالتزامن مع تخفيضات الجمعة البيضاء في العديد من دول العالم ومن بينها السعودية تنشط عروض تقسيط السيارات الجديدة لكن بمسميات قد تختلف عن الجمعة البيضاء حيث تهدف لجذب شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن أفضل عروض التقسيط حيث يقومون بأخذ جولات على معارض سيارات بالتقسيط من أجل الحصول على أفضل تقسيط سيارات جديدة.

مواصفات كورولا 2021 Corolla

تمثل كورولا التجسيد المثالي لأساس صناعة السيارات في اليابان بشكل عام ولدى شركة تويوتا بشكل خاص وهذه السيارة تحديدًا لها سمعة طيبة في السوق السعودي والسوق المصري وغيرها من الأسواق العربية خاصة كورولا 2007 التي صارت بحق معشوقة الجميع.

وتأتي كورولا 2021 Corolla في السعودية بالمواصفات التالية :

سعة المحرك: 1.5 لتر.

عدد الاسطوانات : 3 اسطوانات.

القوة القصوى في كورولا 2021 : 119 حصانا بقدرة 6500-6600 دورة في الدقيقة.

العزم الأقصى للدوران : 148 نيوتن كل متر.

ناقل الحركة: تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات.

معدل استهلاك الوقود : 19.6 كم/ لتر.

جنوط حديد: مقاس 15 بوصة

وسادة هوائية للسائق.

وسادة هوائية للراكب الأمامي.

وسائد هوائية جانبية أمامية

عروض اسعار سيارات جديدة تويوتا كورولا 2021

يختلف سعر كورولا 2021 بحسب الفئة على النحو التالي:

سعر الفئة الأولى من كورولا 2021 شامل الضريبة المضافة : 74.290 ريال.

سعر الفئة الأخيرة من كورولا 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة حوالي 100 ألف ريال.

عروض تقسيط السيارات تويوتا 2021 من عبداللطيف جميل

يقدم عبداللطيف جميل عرض تقسيط السيارات الجديدة بشكل حصري خاصة تويوتا كورولا 2021 كما يلي:

عروض تقسيط عبداللطيف جميل كورولا 2021 بدون دفعة مقدمة.

يتم تقسيط السيارات الجديدة من عبداللطيف جميل إما بالإيجار الشهري أو التقسيط التمويلي.

قيمة القسط الشهري 1,269 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

معدل نسبة الفائدة لا تتجاوز 18 % .

عدد الأقساط 60 شهرًا.