نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنده الكترونيات عروض الأسبوع تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده الكترونيات عروض الأسبوع هي الأفضل من خلال هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية في كافة الفروع، مثل فرع الرياض أو فرع الأحساء هايبر بنده، ومن خلال هذا القسم، يمكننا متابعة عروض بنده للجوالات على سامسونج أو هواوي كما وفي هذا النسق نجد أن هايبر بنده عروض إلكترونيات شامل لشاشات التليفزيون وغيره من الأجهزة الإلكترونية التي لا بد أن تكون متاحة في المنزل، وسوف نتعرف على عروض بنده ماركت الأسبوعية على الإلكترونيات بالتفصيل.

بنده الكترونيات عروض الأسبوع

الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إليها الأسرة، والتي تعمل بالكهرباء أصبحت الآن متاحة من خلال عروض هايبر بنده وهايبر بنده فيمكن الحصول على:

مكواه جيباس بسعر 59 ريال سعودي، أو مكواة البخار التي صنعتها لكِ خصيصًا شركة كليك أون بسعر 65 ريال سعودي، بينما قطاعة المولينكس التي يمكن استخدامها في تقطيع البصل وفي تقطيع الخضروات، يمكن الحصول عليها بسعر 139 ريال سعودي، بدلًا من195 ريال، كما أنه متاح من شركة فيليبس، خصم على قلاية بدون زيت، التي يصل سعرها إلى 1580 ريال سعودي قبل الخصم، ولكن بعد الخصم وصل سعرها إلى 799 ريال سعودي، ومعها خلاط من شركة فيليبس.

واحصل على المكنسة الكهربائية من أريني، وغلاية كهربائية من نفس الشركة بسعر يصل إلى 149 ريال سعودي، بدلًا من 418 ريال سعودي، وإن كنت بحاجة إلى عصارة برتقال، فيمكن الحصول عليه الآن من خلال هايبر بنده بسعر 115 ريال سعودي، وعصارة مولينكس، ومطحنة القهوة من نفس الماركة يمكن الحصول عليهم بدرجة 350 وات، بسعر يصل إلى 279 ريال سعودي.

وعن أنواع الميكرويف، فيمكن الحصول على مايكروويف شارب بسعر يصل إلى 269 ريال سعودي، حجم 20 لتر، أو يمكن الحصول على غسالة تعبئة علوية، ومعها مايكرويف 30 لتر بسعر يصل إلى 1099 ريال سعودي.

بنده إلكترونيات جوالات هذا الأسبوع

وعبر بنده الكترونيات عروض الأسبوع يمكن الاستفادة من خصومات الجوالات أيضًا وذلك على أجهزة هواوي الذكية، مثل هواوي واي 9 أي، أو هواوي نوفا 7 أي كما أنه متاح مجموعة من جوالات سامسونج، بالإضافة إلى جوالات اتش تي سي في عروض هذا الأسبوع من الهايبر.