نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شركة المرابحة المرنة حتى 250 ألف ريال سعودي بلا تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شركة المرابحة المرنة حتى 250 ألف ريال سعودي بلا تحويل راتب وأقساط مجدولة حتى خمس سنوات أطول فترة سداد حيث يبحث عدد كثير من المواطنين السعوديين عن أقوي التمويلات المختلفة بمميزات كبيرة من اجل الاستفادة منها في تحسين ظروف المعيشة والتمكن من العيش عيشة طيبة بعد الحصول على القرض من اجل تنفيذ مشروعات أو شراء شيء ينقصه مثل بناء منزل أو تغيير سيارة أو شراء سيارة من جديد وأيضا من اجل تلبية احتياجات الأبناء من تعليم وملبس ومسكن وغيرها من من متطلبات الحياة الصعبة فعلى الرغم من وجود الكثير من التمويلات البنكية والشركات الأخري لأكن تظل شركة المرابحة المرنة من ابرز الشركات في تقديم أقوي الحلول التمويلية و فترات سداد طويلة تخضع تحت إشراف امن ومباشر من مؤسسة النقد السعودية مما يوضح مدى الأمانة في التعاملات حيث يخضع العمل تحت إشراف هذه المؤسسة ما لا يقل عن 14 شركة للتمويل وهاهنا نحن سوف نقدم توضيح كيفية الحصول على خطوات التمويل من شركة المرابحة المرنة.

قرض شركة المرابحة والشروط المستفادة منها

يجب على المتقدم للطلب أن يكون يعمل في القطاع الحكومي أو احدي الشركات الكبرى المعتمدة لدي شركة المرابحة المرنة.

ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي عن 3000 ريال سعودى.

يشترط على المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص ألا يقل راتبه عن 6000 ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم للقرض عن 18 عام.

إذا كان المتقدم للقرض يعمل في القطاع الحكومي أو ما شابه الحكومة فيشترط أن لا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد للعمل.

إذا كان المتقدم لطلب القرض يعمل في القطاع الخاص لا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة كاملة.

اهم مميزاته

تقدم شركة المرابحة المرنة قرض بلا تحويل راتب وخيارات سداد متنوعة ومناسبة للعميل وأقساط مجدولة إلي 60 شهر ويمكن للعميل التقديم على طلب قرض يصل إلي 250 ألف ريال سعودي يمكن التقديم على طلب القرض من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على الأنترنت والتسجيل على رابط القرض الشخصي من شركة المرابحة المرنة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة من العميل ستكمال اجراءات القرض من خلال النقاط الأتية:-

قرض شخصي مطابق لإحكام الشريعة الإسلامية.

اسرع موافقة فورية من الشركة عند تقديم الطلب.

يتناسب مع فئات متعددة من المواطنين.

فترة سداد للقرض تصل إلي 60 شهرا.

تمويل لا يحتاج إلي تحويل راتب.

هامش الربح غير قابل للتنافس.

متاح هذا القرض لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشرط ( أن تكون الشركة معتمدة لدي شركة المرابحة المرنة)

اهم الوثائق والمستندات المطلوبة

رقم الهوية الوطنية وتكون سارية. مطلوب خطاب تعريفي من جهة العمل للمتقدم لطلب القرض يحتوي على الراتب الأساسي والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل البدلات. مطلوب كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم للطلب. مطلوب تعريف العنوان الوطني للمتقدم. يجب على العميل الذهاب إلي فرع الشركة لتقديم الطلب شامل كافة المستندات المذكورة أعلاه.

دائما شركة المرابحة المرنة للتمويل تسعى إلي تقديم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة مثل تمويل الزواج أو الإجازة العائلية وأيضا لا نتجاهل الجانب التعليمي في نهاية مقالنا نتمنى أن نكون قد درجنا كل ما يخص من شروط ووثائق و مميزات قرض شركة المرابحة المرنة حتى 250 ألف ريال سعودي بلا تحويل راتب وأقساط مجدولة حتى خمس سنوات.