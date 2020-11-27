نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442 شروط التمويل العقاري المدعوم NCB الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442 سهل للغاية لراغبي الحصول على منزل مناسب للاحتياجات الأسرية، من خلال معرفة شروط التمويل العقاري المدعوم، عبر موقع البنك الأهلي التجاري السعودي NCB، يمكنكم الدخول وإنشاء حساب للدخول على المصرفية الإلكترونية وخدمات الأفراد، وكذلك الدخول على حاسبة تمويل المنازل لاحتساب القساط الشهرية وبيان القرض العقاري السكني المناسب.

شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442

يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي خدمات عديدة للأفراد والشركات، وكذلك للاستثمارات، ويتاح معرفة الخدمات بعد الدخول والتسجيل في البنك الأهلي إي كورب، أو الاتصال على رقم هاتف الأهلي المصرفي للتمويل، والذي يتم بسهولة فتح حساب جاري عبر الإنترنت من خلال موقع البنك الأهلي التجاري،من الضغط على فتح حساب واختيار ( أفراد – مؤسسة)، وتعبئة النموذج كاملا بالبيانات المطلوبة، ونوضح كافة التفاصيل حول شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442 واحتساب القرض المتاح.

ما هي شروط القرض العقاري المدعوم البنك الأهلي التجاري

سبق وقدمنا لكم عروض التمويل العقاري ببنوك أخرى للمفاضلة بينهم، مثل شراء منزل عن طريق بنك الراجحي، وأيضاً شراء منزل البنك العقاري، ويقدم لكم البنك الأهلي التجاري NCB تمويل الأهلي العقاري، وهو خطوة أولى نحو تملك منزل خاص من خلال القيام بإجراءات التمويل العقاري من البنك الأهلي واتباع خطوات القرض العقاري المدعوم وفق المنتجات التي يعرضها البنك، والتقديم من رابط البنك العقاري التجاري، والاختيار ما بين الإجارة مع الوعد بالتملك، أو المرابحة، حيث يتوافر تصميم برنامج الإجارة مع وعد بالتمليك لعقار من البنك العقاري والمرابحة، ومن الرابط السابق بعد قراءة المزابا يتم الضغط على (تقدم بطلبك الآن).

شرط التمويل العقاري بنك الأهلي

من الشروط المطلوبة لـ شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442 عن طريق التمويل العقاري المدعوم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر ما بين (20-60) عام

ألا يقل دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي

أن يكون موظفاً ومستمراً في العمل دون انقطاع

الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك الأهلي العقاري

تقديم دفعة أولى بنسبة ما بين (10-30%) والتي تختلف بحسب الوضع الائتماني ونوع العقار.

خطوات شراء منزل عن طريق البنك الأهلي 1442

يمكن شراء منزل عن طريق البنك الأهلي التجاري بثلاث خطوات:

خطوة الاستعداد: وفيها تجهيز المستندات المطلوبة، ثم التحقق من العميل لدى سمة، وتثمين العقار، ودفع المقدمة الأولى

خطوة شراء العقار: وهي خطوة قيام العميل بالاختيار بين تمويل الإجارة أو تمويل المرابحة، ثم دفع ثمن العقار ونقل صك الملكية للبنك.

الخطوة الثالثة نقل العقار: وهي خطوة نقل العقار للعميل بعد توقيعه عقد التأجير أو المرابحة.

حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي

يتم الدخول على حاسبة القرض العقاري السكني لمعرفة كيفية حساب الأقساط الشهرية، والذي يتطلب تعبئة البيانات بالموقع المطلوبة.

وتتطلب الحاسبة اختيار نوع الشراء (منزل- بناء منزل)، ثم كتابة الدخل الشهري، واختيار نوع عمل العميل، وكتابة العمر، ثم الضغط على إرسال، وسيظهر لكم الحاسبة بها مبلغ التمويل ومدته وقيمة القسط الشهري، وبذلك بسهولة يمكنكم شراء بيت عن طريق البنك الأهلي وفق شروط تملك منزل ومعرفة فوائد التمويل العقاري البنك الأهلي.