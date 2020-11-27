نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع ويسترن يونيون جدة الفروع ومواعيد الدوام وأرقام الهواتف الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروع ويسترن يونيون جدة ، كثير من المستفيدين من خدمات ويسترن يونيون، خاصة من أبناء المملكة العربية السعودية، يتساءلون بصورة دائمة، عن فروع ومواعيد دوام ويسترن يونيون، خاصة في مدينة جدة وذلك لإنجاز أغلب المهام من خلال تلك الفروع. وجدير بالذكر، أن شركة ويسترن يونيون العالمية لتحويل الأموال، لها الكثير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، وليس في جدة فقط.

فروع ويسترن يونيون جدة

فروع ويستر يونيون في جدة، هي أشهر الفروع داخل المملكة السعودية، خاصة وأن جدة مدينة كبيرة جدًا، وتستحوذ على أغلب وأكبر فروع ويسترن يونيون في السعودية، ولهذا السبب يبحث المستخدمون عبر الإنترنت عن هواتفهم عناوينهم ومواعيد الدوام وخلافه، بهدف الحصول على الخدمات في أقرب فرصة ممكنة.

أهم فروع ويسترن يونيون جدة إنجاز للحوالات

فرع ويسترن جامعة جدة؛ يقع داخل الجامعة نفسها، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم الهاتف: 96611920033663+ فرع ويسترن البلد جدة، أو كما يُعرف فرع ويسترن الملك عبد العزيز؛ يقع هذا الفرع في شارع الملك عبد العزيز، بالمنطقة الجنوبية الغربية منه، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126485980+ فرع ويسترن بترومين؛ يقع هذا الفرع في شارع التليفزيون، بالمنطقة الجنوبية الغربية منه، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126095680+ فرع شارع حراء؛ يقع هذا الفرع في شارع حراء بجدة، ، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126095680+ فرع شارع المكرونة جدة؛ يقع هذا الفرع في شارع حراء بجدة، ، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، على مدار 24 ساعة، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم +966920033663 فرع ويسترن يونيون حي الشرفية؛ يقع هذا الفرع حي الشرفية في شارع الستين بجدة الغربية، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126313470+ فرع ويسترن يونيون فرع حى البغدادية؛ يقع هذا حي البغدادية طريق الملك خالد جدة، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126456840+ فرع حي النهضة؛ يقع هذا حي النهضة شارع غار حراء بجدة، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126926207+ فرع ويسترن يونيون فرع حي المشرفة جدة؛ يقع هذا الفرع شارع محمد الطويل حي المشرفة جدة، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966126600941+ فرع حي بني مالك جدة؛ يقع هذا الفرع حي بنى مالك في شارع السوق حى بني مالك جدة، ويعمل بدوام طيلة أيام الأسبوع، بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة، في منتصف الليل مساءً، ويمكنك مهاتفة هذا الفرع على رقم 966122870440+

ما هي شركة ويسترن يونيون؟

شركة ويسترن يونيون، هي واحدة من كبرى شركات تحويل الأموال عبر العالم كله، وليس في المنطقة العربية فقط، وقد بدأت افتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، ثم تبعته بعدد كبير من فروع ويسترن يونيون في السعودية، سواء في جدة أو في المدن الأخرى داخل المملكة.

وهي ليست الخدمة الوحيدة المقدمة في جدة بالطبع، فهناك عددًا من الخدمات الأخرى مثل دليل محال التوصيل المنزلي في جدة، والذ كانت قد أطلقته أمانة جدة لخدمة مواطنيها وحمايتهم من انتشار وباء الكورونا.

ومن خلال الفقرة السابقة، تكون قد تعرفت على شركة ويسترن يونيو لتحويل الأموال، وأهم مواعيد دوام وهواتف وعناوين فروع ويسترن يونيون في جدة.