نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار جوالات سامسونج في جرير كاش – شروط تقسيط جوالات جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار جوالات سامسونج في جرير تشهد عروض غير مسبوقة بمناسبة الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر ويمكن الحصول على شروط تقسيط جرير بالإضافة إلى أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة، والاستفادة من الخصم، وعن عروض جوالات سامسونج جرير فإنه يمكن الاستفادة منها سواء على جرير سامسونج 10 أو جرير سامسونج A50 إلى جانب خدمة تقسيط جوالات جرير وسوف نوفر لكم قائمة عروض مكتبة جرير اليوم بالتفصيل.

اسعار جوالات سامسونج في جرير

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا هو أحدث الجوالات التي دشنتها شركة سامسونج وتقدمه لكم مكتبة جرير ضمن إطار عروضها اليومية، فيمكن الحصول على الجوال بسعر 4499 ريال سعودي بخصم 18%، ويمكن توفير ألف ريال سعودي، بمساحة التخزين 512 جيجا بايت.

ونفس الجوال بسعة تخزين أقل النصف، وأيضًا باللون الأخضر، والدعم للجيل الخامس، يمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 2999 ريال سعودي شاملة الضريبة، وبخصم 25%.

عروض سامسونج نوت 10 بلس

لديك فرصة للحصول على جوال سامسونج نوت 10 بلس بسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، باللون الفضي أورا، أو الأسود الأنيق الذي يناسب جميع الأذواق في كل مكان، احصل عليه الآن بسعر 2599 ريال سعودي فقط، شاملة للضريبة، وستوفر في العروض حالي 1780 ريال سعودي.

عروض جرير سامسونج A70

ويمكن الحصول على عروض جرير سامسونج ايه 71، فيمكن الحصول على الجوال باللون الأسود الزجاجي، تعمل بتقنية الجيل الرابع، وسعة التخزين التي تصل 128 جيجا بايت، 1299 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 26% شاملة الضريبة، ومتاح في المكتبة اللون الأزرق المنشوري، بتأثير كروش.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

كما أن هناك خصومات حصرية لموقع مكتبة جرير الأسبوعية وخصوصًا على هواوي جرير بي 40 برو بسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، باللون الأسود وتقنية الجيل الخامس بسعر يصل إلى 3349 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 14%، وكذلك هواوي نوفا 7 اس أي سعة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، باللون الأرجواني الصيفي بسعر 1399 ريال سعودي بخصم يصل إلى 19%.

وبعد معرفة اسعار جوالات سامسونج في جرير يمكن الحصول على هاتف سامسونج جالكسي زد فليب بسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت باللون الأسود وتقنية الجيل الخامس بسعر 3799 ريال سعودي.